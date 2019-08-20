В центре Риги появились новые цветочные горшки. Ждет ли их судьба растений с ул. Барона?

Недавно в центре Риги, напротив торгового центра Stockmann, со стороны канала, появились несколько красивых, зеленеющих цветочных горшков. Растения - как ответ уже поблекшим надписям активистов окружающей среды "Отдайте деревья!" на асфальте, и, как указывает читательница TVNET Гунита, приятно видеть в столице зелень. В то же время Гунита выразила и беспокойство о том, не ожидает ли эти цветы судьба зеленых насаждений улицы Барона.