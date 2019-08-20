В центре Риги появились новые цветочные горшки. Ждет ли их судьба растений с ул. Барона?

Недавно в центре Риги, напротив торгового центра Stockmann, со стороны канала, появились несколько красивых, зеленеющих цветочных горшков. Растения - как ответ уже поблекшим надписям активистов окружающей среды "Отдайте деревья!" на асфальте, и, как указывает читательница TVNET Гунита, приятно видеть в столице зелень. В то же время Гунита выразила и беспокойство о том, не ожидает ли эти цветы судьба зеленых насаждений улицы Барона.
Портал TVNET обратился в Рижскую думу, чтобы выяснить, почему на эти насаждения, в отличие от улицы Барона, финансирование выделено.
Как пояснила глава отдела природы и зеленых насаждений департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Ингуна Кублицка, цветочные горшки на улице 13 января напротив Stockmann установило и обслуживает предприятие Rīgas meži, которое заведует и зелеными насаждениями по берегам канала.
Член правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис подтвердил. что цветочные горшки размещены в этом сезоне и добавил, что "по поводу следующего сезона будет принято отдельное решение, где эти горшки установить".
Ответ на вопрос, почему на эти цветочные горшки, в отличие от растений на улице Барона, финансирование найдено, получен так и не был.
Напомним, в конце июня с улицы Барона убрали 83 из 92 размещенных там цветочных горшков, так как на их содержание не было денег.