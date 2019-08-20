Стрельба на востоке Германии: задержаны более 25 человек

Во вторник полиция Германии получила вызов на стрельбу в городе Багдебурге на востоке страны, в результате которой были ранены минимум два человека, сообщает DPA.
Полиция, получая контроль над ситуацией, задержала более 25 человек.
В данный момент неизвестно, кто начал стрельбу, но, похоже, две конфликтующие группы людей открыли огонь друг по другу, рассказали свидетели.
На место происшествия незадолго до полуночи прибыли более 30 вооруженных полицейских. Инцидент начался, когда в баре одна группа людей начала бросать мебель в другую.
Судебные эксперты оцепили место происшествия. Под автомобилями они нашли обертки от патронов, бейсбольную биту и огнестрельное оружие.