Видео: Овечкин исполнил хит "Руки Вверх" на дне рождения сына. Жуков танцевал рядом

18 августа 2018 года в семье Овечкина и его супруги модели Анастасии Шубской случилось пополнение. В США родился сын пары, которого назвали Сергеем. Целый год родители не показывали лицо ребёнка общественности и лишь на днях опубликовали фото сына с церемонии крещения.

Ребёнка крестили в Даниловом монастыре в Москве. Для обоих родителей сын Серёжа - первый ребенок. Пара сыграла свадьбу в 2016 году.

Вечеринка в честь дня рождения Овечкина-младшего прошла с размахом. Торжество проходило в одном из подмосковных ресторанов, а гостей развлекала целая бригада аниматоров, иллизионисты, выездной зоопарк с ламами, клоуны с пуделями, морские котики, поросёнок и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков. Во время праздника Овечкин не удержался и выступил в роли певца, исполнив знаменитую песню "Крошка моя".

В финале вечера в зал вынесли многоярусный торт, который украшала фигурка главного героя мультфильма "Босс-молокосос".

Цирк на даче Овечкина 🎪 pic.twitter.com/WpsgB9vIFe — СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019

На даче Овечкина побывали даже морские котики 😳👏🏽 pic.twitter.com/ExfMyD4S6V — СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019