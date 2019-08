Видео: Овечкин исполнил хит "Руки Вверх" на дне рождения сына. Жуков танцевал рядом

С днём рождения , наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями! ❤️#ovechkinfamily #ovijr #овечкины

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on Aug 18, 2019 at 12:33am PDT