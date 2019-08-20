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  • Видео: Овечкин исполнил хит "Руки Вверх" на дне рождения сына. Жуков танцевал рядом

Видео: Овечкин исполнил хит "Руки Вверх" на дне рождения сына. Жуков танцевал рядом

Александр Овечкин

ФОТО: AP/Scanpix

В минувшие выходные сыну российского хоккеиста Александра Овечкина исполнился один год. По этому поводу счастливые родители устроили грандиозный праздник.

18 августа 2018 года в семье Овечкина и его супруги модели Анастасии Шубской случилось пополнение. В США родился сын пары, которого назвали Сергеем. Целый год родители не показывали лицо ребёнка общественности и лишь на днях опубликовали фото сына с церемонии крещения.

Ребёнка крестили в Даниловом монастыре в Москве. Для обоих родителей сын Серёжа - первый ребенок. Пара сыграла свадьбу в 2016 году.

Вечеринка в честь дня рождения Овечкина-младшего прошла с размахом. Торжество проходило в одном из подмосковных ресторанов, а гостей развлекала целая бригада аниматоров, иллизионисты, выездной зоопарк с ламами, клоуны с пуделями, морские котики, поросёнок и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков. Во время праздника Овечкин не удержался и выступил в роли певца, исполнив знаменитую песню "Крошка моя".

В финале вечера в зал вынесли многоярусный торт, который украшала фигурка главного героя мультфильма "Босс-молокосос".

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