Видео: Овечкин исполнил хит "Руки Вверх" на дне рождения сына. Жуков танцевал рядом

В минувшие выходные сыну российского хоккеиста Александра Овечкина исполнился один год. По этому поводу счастливые родители устроили грандиозный праздник.
18 августа 2018 года в семье Овечкина и его супруги модели Анастасии Шубской случилось пополнение. В США родился сын пары, которого назвали Сергеем. Целый год родители не показывали лицо ребёнка общественности и лишь на днях опубликовали фото сына с церемонии крещения.
Ребёнка крестили в Даниловом монастыре в Москве. Для обоих родителей сын Серёжа - первый ребенок. Пара сыграла свадьбу в 2016 году.
Вечеринка в честь дня рождения Овечкина-младшего прошла с размахом. Торжество проходило в одном из подмосковных ресторанов, а гостей развлекала целая бригада аниматоров, иллизионисты, выездной зоопарк с ламами, клоуны с пуделями, морские котики, поросёнок и солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков. Во время праздника Овечкин не удержался и выступил в роли певца, исполнив знаменитую песню "Крошка моя".
В финале вечера в зал вынесли многоярусный торт, который украшала фигурка главного героя мультфильма "Босс-молокосос".
Цирк на даче Овечкина 🎪 pic.twitter.com/WpsgB9vIFe— СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019
Вечеринка мини-Овечкина #sweet1 pic.twitter.com/LjHa3CBqy5— СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019
На даче Овечкина побывали даже морские котики 😳👏🏽 pic.twitter.com/ExfMyD4S6V— СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019
Сергей Александрович. Вечеринка. pic.twitter.com/8ClfBd63XI— СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019
«Привет от мужа» - как Ови кидался в жену конфети 🎉 pic.twitter.com/Wg7eHp0f0R— СЭ Хоккей (@hockey_se) August 18, 2019