FKTK: новые акционеры PNB banka должны были действовать раньше

Желание укрепить капитал банка новые акционеры PNB banka должны были выразить раньше, а не после того, как деятельность банка была остановлена, заявила во вторник на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале.
"О желании укреплять капитал нужно было заявить быстрее. Инвесторы до сих пор не смогли доказать, что у них есть средства. Если у FKTK нет фактов, если не представлены необходимые документы, приходится принимать тяжелые решения", - сказала руководитель FKTK.
Депутат Гатис Эглитис упрекнул FKTK в том, что новым акционерам не предоставлена возможность рекапитализации банка и восстановления его работы.
Эглитис подчеркнул, что PNB banka с недостаточным капиталом проработал почти два года, а новым акционерам была дана лишь пара недель, чтобы инвестировать средства.
Черная-Межмале на это ответила, что новые акционеры PNB banka до сих пор не подали в Европейский центральный банк (ЕЦБ) и FKTK документы, которые доказывают, что в их распоряжении имеются средства, необходимые для увеличения капитала банка. "Кроме того, новые акционеры документами не доказали, что способны принимать решения", - сказала она.
"Это крайнее решение органа банковского надзора, и у акционеров до определенной даты была возможность продемонстрировать свой потенциал и возможности спасти банк", - добавила руководитель FKTK.
Комментируя просьбу новых акционеров PNB banka дать им 90 дней на подготовку необходимых документов, в FKTK агентству LETA заявили, что ЕЦБ и FKTK неоднократно применяли к банку контрольные меры, чтобы банк обеспечил соответствие нормативным требованиям, а также давали возможность в установленные сроки реализовать меры по укреплению капитала, но банк этого сделать не смог.
"FKTK не может подтвердить, имеются ли в распоряжении ЕЦБ поданные банком официальные документы, которые подтверждают сказанное в публичном заявлении. Также мы хотим отметить, что надзорный орган не может основываться на мнении, выраженном в публичном пространстве", - сказала представитель комиссии Даце Янсоне.