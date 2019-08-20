FKTK: новые акционеры PNB banka должны были действовать раньше

"О желании укреплять капитал нужно было заявить быстрее. Инвесторы до сих пор не смогли доказать, что у них есть средства. Если у FKTK нет фактов, если не представлены необходимые документы, приходится принимать тяжелые решения", - сказала руководитель FKTK.

Депутат Гатис Эглитис упрекнул FKTK в том, что новым акционерам не предоставлена возможность рекапитализации банка и восстановления его работы.

Эглитис подчеркнул, что PNB banka с недостаточным капиталом проработал почти два года, а новым акционерам была дана лишь пара недель, чтобы инвестировать средства.

Черная-Межмале на это ответила, что новые акционеры PNB banka до сих пор не подали в Европейский центральный банк (ЕЦБ) и FKTK документы, которые доказывают, что в их распоряжении имеются средства, необходимые для увеличения капитала банка. "Кроме того, новые акционеры документами не доказали, что способны принимать решения", - сказала она.

"Это крайнее решение органа банковского надзора, и у акционеров до определенной даты была возможность продемонстрировать свой потенциал и возможности спасти банк", - добавила руководитель FKTK.

Комментируя просьбу новых акционеров PNB banka дать им 90 дней на подготовку необходимых документов, в FKTK агентству LETA заявили, что ЕЦБ и FKTK неоднократно применяли к банку контрольные меры, чтобы банк обеспечил соответствие нормативным требованиям, а также давали возможность в установленные сроки реализовать меры по укреплению капитала, но банк этого сделать не смог.