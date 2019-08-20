25-летняя легкоатлетка скончалась во время пробежки под Тамбовом

В Тамбовской области скончалась 25-летняя Маргарита Плавунова, которая была многократной чемпионкой области и призёром Центрального федерального округа. Об этом сообщает "Рент-ТВ".
Сообщается, что в ходе подготовки к очередным соревнованиям девушка вышла на пробежку, однако завершить её не смогла. Плавуновой стало плохо, она упала на траву, а местные жители обнаружили тело девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали её смерть. Не исключено, что к трагедии привели серьёзные нагрузки.
Маргарита Плавунова с детства занималась лёгкой атлетикой и попробовала себя в разных дисциплинах. В конце концов спортсменка решила остановиться на беге с барьерами.
На чемпионате России, который проходил в июле этого года, Плавунова заняла 18-е место в общем зачёте, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. За время спортивной карьеры она неоднократно становилась победительницей региональных и всероссийских стартов.
"Чемпионат" сообщает, что следственное управление СК России по Тамбовской области начало доследственную проверку по факту гибели девушки. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели и точную причину смерти девушки. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено.