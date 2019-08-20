25-летняя легкоатлетка скончалась во время пробежки под Тамбовом

Сообщается, что в ходе подготовки к очередным соревнованиям девушка вышла на пробежку, однако завершить её не смогла. Плавуновой стало плохо, она упала на траву, а местные жители обнаружили тело девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали её смерть. Не исключено, что к трагедии привели серьёзные нагрузки.

Маргарита Плавунова с детства занималась лёгкой атлетикой и попробовала себя в разных дисциплинах. В конце концов спортсменка решила остановиться на беге с барьерами.

На чемпионате России, который проходил в июле этого года, Плавунова заняла 18-е место в общем зачёте, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. За время спортивной карьеры она неоднократно становилась победительницей региональных и всероссийских стартов.