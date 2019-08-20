Вт, 20.08.2019
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Шокированный своим отражением в зеркале кот рассмешил Сеть
Умора!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Пользователь под ником despisesunrise опубликовал на платформе Reddit снимок кота, невероятно эмоционально отреагировавшего на собственное отражение в зеркале.

На фото запечатлен кот, лежащий в раковине в ванной комнате. Почему животное выбрало для отдыха именно это место, выяснять не будем - не в этом суть.

Главное на этом кадре - его удивленный, даже испуганный взгляд. Такой эффект произвело на кота его собственное отражение в косметическом зеркале с эффектом увеличения.

Потрясающий получился снимок, согласитесь!

Woa dude from r/AnimalsBeingDerps

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