Шокированный своим отражением в зеркале кот рассмешил Сеть
Пользователь под ником despisesunrise опубликовал на платформе Reddit снимок кота, невероятно эмоционально отреагировавшего на собственное отражение в зеркале.
На фото запечатлен кот, лежащий в раковине в ванной комнате. Почему животное выбрало для отдыха именно это место, выяснять не будем - не в этом суть.
Главное на этом кадре - его удивленный, даже испуганный взгляд. Такой эффект произвело на кота его собственное отражение в косметическом зеркале с эффектом увеличения.
Потрясающий получился снимок, согласитесь!