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Под Бауской насмерть сбит пешеход: полиция ищет очевидцев ДТП

Пешеход. Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вечером в понедельник, 19 августа, водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщила представитель Управления Земгальского региона Госполиции Иева Сиетниеце. 

ДТП произошло в 21.30 в Цераукстской волости Баускского края, на дороге Рига-Бауска-граница Литвы. Пока неизвестно, что за транспортное средство наехало на мужчину 1976 года рождения и скрылось с места происшествия. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Полиция выясняет личность водителя транспортного средства. Согласно имеющейся в распоряжении стражей порядка информации, в аварии, возможно, участвовал автомобиль Renault Master. 

Очевидцев ДТП призывают обращаться в полицию по телефонам 63004200, 63004202 или 110.

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