Под Бауской насмерть сбит пешеход: полиция ищет очевидцев ДТП

ДТП произошло в 21.30 в Цераукстской волости Баускского края, на дороге Рига-Бауска-граница Литвы. Пока неизвестно, что за транспортное средство наехало на мужчину 1976 года рождения и скрылось с места происшествия. Пешеход скончался на месте от полученных травм.