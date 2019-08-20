Базовые расходы бюджета в 2020 году превысят семь миллиардов евро

Базовые расходы бюджета 2020 года составят 7,13 млрд евро, сообщило сегодня Министерство финансов в информационном сообщении правительству.
По расчетам Минфина, базовые расходы бюджета 2021 года составят 7,33 млрд евро. По сравнению с 2019 годом расходы вырастут в 2020 году на 39,4 млн евро, в 2021 году - на 35,7 млн евро.
Базовые расходы основного бюджета в 2022 году составят 7,49 млрд евро.
Базовые расходы специального государственного бюджета в 2020 году составят 2,98 млрд евро, в 2021 году - 3,17 млрд евро, в 2022 году - 3,34 млрд евро.