Ср, 21.08.2019
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Женщина узнала, что беременна, когда начались схватки, и родила... тройню
Сюрприз!

ФОТО: facebook.com/bigDgiltz

Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна, только во время схваток, сообщает информационный портал KOTA-TV.

В субботу, 10 августа, Даннетт Гилтц почувствовала резкую боль в животе и, решив, что причиной тому камни в почках, отправилась в больницу. "Я подумала, что это камни в почках, потому что у меня они уже были", - объяснила она журналистам.

Медики осмотрели пациентку и заявили, что она рожает, более того - двойню. Однако во время родов выяснилось, что Даннетт была беременна тремя детьми - мальчиком и двумя девочками.

Родители назвали их Блейз, Джипси и Никки. Каждый из малышей весил при рождении около 1,8 килограмма.

"Никто из нас не видел тройняшек, зачатых естественных путем, не говоря уже о том, чтобы мама не знала о беременности ими до 34-й недели. Поэтому все в шоке, да и мы тоже",

- призналась Даннетт. Она добавила, что очень благодарна друзьям, родственникам и незнакомцам, узнавшим о ее истории, за то, что они подарили одежду для новорожденных и другие необходимые для детей вещи.

Помимо новорожденных тройняшек у Даннетт и ее мужа, проживших в браке 12 лет, есть еще два ребенка. Они часто просили у родителей младшего брата или сестру, а потому очень рады пополнению в семействе.

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