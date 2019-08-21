Женщина узнала, что беременна, когда начались схватки, и родила... тройню
Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна, только во время схваток, сообщает информационный портал KOTA-TV.
В субботу, 10 августа, Даннетт Гилтц почувствовала резкую боль в животе и, решив, что причиной тому камни в почках, отправилась в больницу. "Я подумала, что это камни в почках, потому что у меня они уже были", - объяснила она журналистам.
Медики осмотрели пациентку и заявили, что она рожает, более того - двойню. Однако во время родов выяснилось, что Даннетт была беременна тремя детьми - мальчиком и двумя девочками.
Родители назвали их Блейз, Джипси и Никки. Каждый из малышей весил при рождении около 1,8 килограмма.
"Никто из нас не видел тройняшек, зачатых естественных путем, не говоря уже о том, чтобы мама не знала о беременности ими до 34-й недели. Поэтому все в шоке, да и мы тоже",
- призналась Даннетт. Она добавила, что очень благодарна друзьям, родственникам и незнакомцам, узнавшим о ее истории, за то, что они подарили одежду для новорожденных и другие необходимые для детей вещи.
Помимо новорожденных тройняшек у Даннетт и ее мужа, проживших в браке 12 лет, есть еще два ребенка. Они часто просили у родителей младшего брата или сестру, а потому очень рады пополнению в семействе.