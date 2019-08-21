Стало известно количество оставшихся боев Хабиба в UFC

Стоит отметить, что новый контракт с UFC Нурмагомедов заключил в июне 2019 года. В контракте есть пункт, который предусматривает возможный бой Хабиба против Жоржа Сен-Пьера, если таковой когда-нибудь состоится.

Напомним, что Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года и за это время под эгидой организации россиянин провёл 11 поединков, победив в каждом из них. Всего в ММА на счету Хабиба 27 побед в 27 боях.