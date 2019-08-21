Аферисты и мошенники по знаку Зодиака: обведут вокруг пальца в два счета!

6. Рыбы

Этих людей нельзя назвать интриганами в полном смысле этого слова. Рыбы готовы прожить всю жизнь, никого не обманывая, но природная неприспособленность к жизни и неумение обеспечить себя честным трудом нередко подталкивает подопечных Нептуна к мошенническим действиям.

Стоит отметить, что у Рыб есть одно отменное качество -

представители этого знака Зодиака умеют затронуть такие душевные струны человека, что тот буквально после 10 минут знакомства доверяет им все свои тайны.

А после этого очень трудно удержаться от того, чтобы не облапошить наивного и слишком доверчивого собеседника.

Добавьте к этому невероятную фантазию Рыб, позволяющую им выдавать за правду любые небылицы, и вы поймете, что обмануть человека, выманив у него деньги, или оговорить бедолагу, чтобы занять руководящую должность, эти люди могут, не моргнув глазом.

5. Телец

Тельцы - заложники своего характера. Они не склонны к криминалу, да и не умеют плести замысловатые интриги, которые ставили бы окружающих в тупик. Но у подопечных Венеры есть неуемная страсть к обогащению, а потому, когда честным путем разбогатеть не получается, Телец ищет способы для легкой наживы без совершения тяжкого криминала.

Многих подкупает простота представителей этого знака Зодиака и их непосредственность. Эти качества становятся "проходным билетом" в любое помещение и даже в любую душу!

Тельцы способны настолько искренне лгать и так жалостливо просить о помощи, что окружающие просто не могут отказать им, причем в любой просьбе.

Но как только подопечный Венеры получит желаемое, он тут же исчезнет с деньгами, чтобы никогда больше не появиться в жизни обманутых им людей.

Жизнь показывает, что чаще всего Тельцы выманивают деньги на "операции больным детям", а также на всевозможные социальные проекты, которые на деле никогда не будут осуществлены.

4. Лев

Лев - настоящий аферист, который с легкостью обведет вокруг пальца наивных людей и при этом не будет терзаться муками совести. Чтобы завладеть чужим имуществом или занять желанную должность, Льву не нужно применять силу.

Обладая влиянием на окружающих,

этот человек задействует целую систему людей, идущих у него на поводу, чтобы подтасовать факты, запугать или ввести в заблуждение нужного человека.

Что интересно, Лев - не тот человек, который будет обманывать старушек, вероломно проникая к ним в квартиру и забирая последние сбережения. Он всегда действует по-крупному, организовывая финансовые пирамиды и выводя в офшоры целые состояния.

3. Стрелец

Стрельцы - аферисты чистой воды. Они не любят работать, но обожают жить на широкую ногу, а потому с юных лет приспосабливаются жить за счет других, добиваясь своего при помощи обмана и мошенничества. Сильной стороной Стрельца является то, что