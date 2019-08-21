Аферисты и мошенники по знаку Зодиака: обведут вокруг пальца в два счета!
По словам ученых, склонность к обману и наживе за счет других заложена в человеке с рождения. Это подтверждают и астрологи, заявляющие, что данная черта характера определяется влиянием небесных тел, а потому ею наделены не все, а лишь определенные представители человечества.
6. Рыбы
Этих людей нельзя назвать интриганами в полном смысле этого слова. Рыбы готовы прожить всю жизнь, никого не обманывая, но природная неприспособленность к жизни и неумение обеспечить себя честным трудом нередко подталкивает подопечных Нептуна к мошенническим действиям.
Стоит отметить, что у Рыб есть одно отменное качество -
представители этого знака Зодиака умеют затронуть такие душевные струны человека, что тот буквально после 10 минут знакомства доверяет им все свои тайны.
А после этого очень трудно удержаться от того, чтобы не облапошить наивного и слишком доверчивого собеседника.
- Добавьте к этому невероятную фантазию Рыб, позволяющую им выдавать за правду любые небылицы, и вы поймете, что обмануть человека, выманив у него деньги, или оговорить бедолагу, чтобы занять руководящую должность, эти люди могут, не моргнув глазом.
5. Телец
Тельцы - заложники своего характера. Они не склонны к криминалу, да и не умеют плести замысловатые интриги, которые ставили бы окружающих в тупик. Но у подопечных Венеры есть неуемная страсть к обогащению, а потому, когда честным путем разбогатеть не получается, Телец ищет способы для легкой наживы без совершения тяжкого криминала.
Многих подкупает простота представителей этого знака Зодиака и их непосредственность. Эти качества становятся "проходным билетом" в любое помещение и даже в любую душу!
Тельцы способны настолько искренне лгать и так жалостливо просить о помощи, что окружающие просто не могут отказать им, причем в любой просьбе.
Но как только подопечный Венеры получит желаемое, он тут же исчезнет с деньгами, чтобы никогда больше не появиться в жизни обманутых им людей.
- Жизнь показывает, что чаще всего Тельцы выманивают деньги на "операции больным детям", а также на всевозможные социальные проекты, которые на деле никогда не будут осуществлены.
4. Лев
Лев - настоящий аферист, который с легкостью обведет вокруг пальца наивных людей и при этом не будет терзаться муками совести. Чтобы завладеть чужим имуществом или занять желанную должность, Льву не нужно применять силу.
Обладая влиянием на окружающих,
этот человек задействует целую систему людей, идущих у него на поводу, чтобы подтасовать факты, запугать или ввести в заблуждение нужного человека.
- Что интересно, Лев - не тот человек, который будет обманывать старушек, вероломно проникая к ним в квартиру и забирая последние сбережения. Он всегда действует по-крупному, организовывая финансовые пирамиды и выводя в офшоры целые состояния.
3. Стрелец
Стрельцы - аферисты чистой воды. Они не любят работать, но обожают жить на широкую ногу, а потому с юных лет приспосабливаются жить за счет других, добиваясь своего при помощи обмана и мошенничества. Сильной стороной Стрельца является то, что
он с легкостью входит в доверие буквально к любому, а значит - выманить деньги или начать манипулировать нужным человеком ему ничего не стоит.
При этом подопечный Юпитера не испытывает угрызений совести, так как уверен в том, что цель оправдывает средства!
- Что интересно, Стрельцы чаще других обманывают своих близких. Они с легкостью изменяют своей половинке, а при желании могути вовсе жить на две семьи, совершенно не выдавая себя. К тому же и женщины, и мужчины данного знака - матерые приспособленцы, которые ради безбедной жизни готовы "кормить" своих спонсоров самой невероятной ложью.
2. Козерог
Козерог - еще один узник собственного характера. Как и в Тельце, жажда наживы в подопечном Сатурна столь велика, что он готов пойти на любую аферу, только чтобы завладеть нужной суммой.
При этом в отличие от того же Тельца Козерог бесстрашен и чертовски коварен, а потому соглашается на любую авантюру, которая принесет легкие деньги.
Представитель стихии Земли может подделывать документы, заниматься печатью фальшивых денег, но обычно мелкое мошенничество быстро ему надоедает, и он переключается на более крупные проекты.
- Козерог невероятно скрытен, и в этом его "фишка". Никто доподлинно не знает, что это за человек и какими связями обладает. Поэтому, подтасовывая факты и выдавая желаемое за действительное, Козерог может запугивать других людей или вводить их в заблуждение с целью обмана.
1. Близнецы
Меркурий является именно той планетой, которая наделяет людей лукавством и склонностью к обману. А потому вовсе не удивительно, что среди Близнецов больше всего людей, склонных к мошенничеству и аферам.
Они не будут самими собой, если не обманут человека ради собственной выгоды. При этом жертвой коварного замысла подопечного Меркурия может стать даже друг или родственник.
Ради собственной выгоды Близнецы не гнушаются ничем!
Острый ум помогает представителям этого знака Зодиака выдумывать хитроумные планы обогащения, в которые могут попадать как беспечные обыватели, так и целые организации.
Близнецы сильны в подлоге и подделке документов, они прекрасно перевоплощаются, меняя внешность и проявляя настоящий актерский талант.
- Что интересно, эти люди не стремятся обманывать других через Интернет или мошенничать чужими руками. Им важен непосредственный контакт с "жертвой", ведь кроме материальной выгоды Близнецы получают от своей аферы истинное удовольствие.