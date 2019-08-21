Собак, изъятых из квартиры в Риге, в скором времени можно будет приютить

Примерно два месяца назад в одной из квартир в Ильгюциемсе полиция изъяла несколько десятков собак, которые содержались в антисанитарных условиях. Животные до сих пор формально принадлежали их хозяйке, однако 20 августа Рижская дума решила ее оштрафовать, что дает надежду, что в скором времени собаки найдут новые дома. Об этом рассказывает TV3.
В квартире стоял сильный запах испражнений, фекалии и другие вонючие вещества, происхождение которых не было возможно установить, были обнаружены на полу в комнате и кухне. Почти сразу же с момента констатации нарушения все собаки находятся в приюте для животных Ulubele. Они уже поправляются и готовы отправиться к новым хозяевам, но спустя два месяца передачи собак в приют их законно передать на адопцию нельзя
Во вторник, 20 августа, Административная комиссия Рижской думы назначила наказание в виде максимального штрафа в размере 350 евро и конфискацию всех собак у хозяйки.
Председатель административной комиссии Юрис Думпис проинформировал TV3, что хозяйке собак нужно будет рассчитаться с притом за содержание собак, а также покрыть все расходы на их лечение. Общая сумма может составить примерно несколько тысяч евро.
Представители Ulubele уверены, что собаки смогут найти дома быстро, так как они активные, а большинство из них породистые - йоркширские терьеры, шпицы и той-терьеры.
Руководитель Ulubele Илзе Джонсоне надеется, что хозяйка не оспорит штраф, и животные быстро будут готовы к адопции. Приют также обратился к Министерство сельского хозяйства и планирует призвать депутатов Сейма изменить текущий порядок, чтобы после изъятия животные не томились подолгу в приюте, пока не свободны юридически.