Собак, изъятых из квартиры в Риге, в скором времени можно будет приютить

В квартире стоял сильный запах испражнений, фекалии и другие вонючие вещества, происхождение которых не было возможно установить, были обнаружены на полу в комнате и кухне. Почти сразу же с момента констатации нарушения все собаки находятся в приюте для животных Ulubele. Они уже поправляются и готовы отправиться к новым хозяевам, но спустя два месяца передачи собак в приют их законно передать на адопцию нельзя

Во вторник, 20 августа, Административная комиссия Рижской думы назначила наказание в виде максимального штрафа в размере 350 евро и конфискацию всех собак у хозяйки.

Председатель административной комиссии Юрис Думпис проинформировал TV3, что хозяйке собак нужно будет рассчитаться с притом за содержание собак, а также покрыть все расходы на их лечение. Общая сумма может составить примерно несколько тысяч евро.

Представители Ulubele уверены, что собаки смогут найти дома быстро, так как они активные, а большинство из них породистые - йоркширские терьеры, шпицы и той-терьеры.