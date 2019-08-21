Рижанам придется брать в аренду контейнеры для сортировки мусора

Руководство Рижской думы до сих пор многократно отмечало, что новая модель вывоза мусора даст большие возможности сортировки мусора, что позволит снизить как количество вывозимых отходов, так и плату.

Во вторник, 20 августа, этот вопрос рассматривал Комитет жилья и окружающей среды Рижской думы.

Депутат Рижской думы Иева Холма (VL-TB/LNNK) рассказала, что из информативных материалов компании Tīrīga узнала, что в случае, если жители захотят сортировать мусор - им придется покупать или брать в аренду специально предусмотренные контейнеры.

"Как именно это должно мотивировать меня сортировать отходы, если мне за это нужно еще и платить? Выходит, что дешевле будет как раньше кинуть все в один контейнер и ничего не доплачивать", - заявила Холма.

Схожее мнение выразил депутат Валтерс Бергс (JKP): "Чтобы обеспечить сортировку, она не должна быть дороже, но мне за нее придется платить еще и за аренду контейнера".

Адвокат Эдгар Атлацис, который был одним из докладчиков, пытался пояснить, что горожанам не нужно будет платить за вывоз сортировочных контейнеров, и таким образом общая стоимость уменьшится.

"Вам придется платить за вывоз несортированного мусора, но чтобы уменьшить его объем, вы можете достать весь картон, бутылки и другие вещи, которые мгновенно уменьшат количество [несортированного мусора] и стоимость. Он пояснил, что вывозить несортированный мусор придется реже и платить нужно будет меньше.

Как сообщалось ранее, с 15 июля в Риге начато перезаключение договоров домовладельцев и домоуправлений с Tīrīga, которое с 15 сентября будет единственным предприятием по утилизации отходов в столице. Этой фирме предстоит модернизировать систему вывоза мусора с упором на сортировку мусора.

Плата за вывоз отходов для всех в Риге будет одинаковой - 17,38 евро за кубометр без НДС.