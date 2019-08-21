Мэйвезер похвастался миллионами, которые он заработал на обмане своих фанатов

В сентябре прошлого года Мейвезер в своём Instagram объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо. На днях американец признался, что это заявление - фейк, и он никогда не планировал проводить матч-реванш против филиппинца. Кроме того, Мейвезер отметил, что за публикацию заведомо ложного видео ему заплатили 2,2 миллиона долларов.

В качестве доказательства 42-летний спортсмен привел снимки переписки и документов, подтверждающих перевод денег на его банковский счёт.

"Проведите пальцем влево и посмотрите на деньги, которые были переведены мне за это видео. Ну и кто теперь умник? Я зарабатываю миллионы всего за 10 секунд", - похвастался Мейвезер.

Напомним, что поединок Мейвезер - Пакьяо состоялся в 2015 году. Тогда единогласным решением судей победу одержал американский боксер. За тот бой Флойд заработал 210 миллионов долларов.