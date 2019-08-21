Мэйвезер похвастался миллионами, которые он заработал на обмане своих фанатов

Американский боксёр Флойд Мейвезер признался, что никогда не планировал проводить матч-реванш против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом он сообщил в своём Instagram.
В сентябре прошлого года Мейвезер в своём Instagram объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо. На днях американец признался, что это заявление - фейк, и он никогда не планировал проводить матч-реванш против филиппинца. Кроме того, Мейвезер отметил, что за публикацию заведомо ложного видео ему заплатили 2,2 миллиона долларов.
В качестве доказательства 42-летний спортсмен привел снимки переписки и документов, подтверждающих перевод денег на его банковский счёт.
There is a video circulating that I made 8 months ago about a “MAYWEATHER - PACQUIAO” REMATCH. I got paid $2,200,000 to make the video. The truth is, the fight will never happen again. Now, swipe left and look at the money that got wired to me for the video. Now, who’s the smart one ? I’m making millions just for 10 second video drops.💲💲💲🏦💰💸
"Проведите пальцем влево и посмотрите на деньги, которые были переведены мне за это видео. Ну и кто теперь умник? Я зарабатываю миллионы всего за 10 секунд", - похвастался Мейвезер.
Напомним, что поединок Мейвезер - Пакьяо состоялся в 2015 году. Тогда единогласным решением судей победу одержал американский боксер. За тот бой Флойд заработал 210 миллионов долларов.
Мейвезер ни разу не уступал на протяжении всей профессиональной карьеры. На его счету 50 побед в 50 поединках. У Пакьяо 62 победы, семь поражений и две ничьи.