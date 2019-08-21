Кто лучше - Месси или Роналду? Бельгийские учёные знают ответ

Учёные применили формулу, которая получила название VAEP. Она учитывает не только количество голов и результативных передач, но оценивает и другие действия на футбольном поле - удары, пасы, дриблинг, обводки, подкаты итд.

Исследователи брали данные по аргентинскому и португальскому футболисту в период с 2013 по 2018 годы. В итоге средний VAEP-показатель у Месси составил 1,21, а Роналду набрал в два раза меньше - 0,61.

Отмечается, что до сезона-2015/2016 показатели Месси и Роналду были практически равными, но затем нападающий "Барселоны" начал заметно обходить своего извечного соперника.

Составители формулы отмечают, что в среднем за матч футболисты совершают около полторы тысячи действий, которые отражаются на достижении результата. Это касается как атакующих, так и оборонительных игровых действий. Учёные уверены, что благодаря VAEP можно получить наиболее полное представление об игроке и о его значении для команды.