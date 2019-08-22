Латвийский фильм "Олег" выдвинули на премию Европейской киноакадемии

20 августа Европейская киноакадемия (European Film Academy, EFA) опубликовала список фильмов, которые выдвинуты на премию. В список из 46 фильмов вошла и картина Юриса Курсиетиса "Олег". Кроме нее, в числе претендентов ленты Кантемира Балагова, Педро Альмодовара, Клаудио Джованнези и Агнешки Холланд.
Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. Она задумывалась как главная кинематографическая премия Европы и альтернатива американскому "Оскару".
Более 3600 членов Европейской киноакадемии проголосуют за номинантов в категориях "Лучший фильм Европы", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер" и "Лучшая европейская актриса".
Шорт-лист премии будет объявлен 9 ноября на фестивале европейского кино в Севилье.
Кроме заявленных номинаций, жюри из восьми человек распределит награды за лучший монтаж, дизайн костюмов и реквизита, прически и макияж, звуковые и визуальные эффекты.
Победителей объявят 7 декабря на 32-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии в Берлине.
Сюжет фильма:
Герой фильма Олег, русский парень из Латвии, негражданин. С его паспортом можно без визы поехать на три месяца в любую страну Евросоюза, что он и делает. Мясник по профессии, он отправляется в Бельгию и вместе с другими гастарбайтерами из Восточной Европы устраивается работать на мясокомбинат. Но очень быстро работа оборачивается рабством.
Фото: Команда фильма"Олег" на Каннском кинофестивале