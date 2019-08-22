Латвийский фильм "Олег" выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Кроме заявленных номинаций, жюри из восьми человек распределит награды за лучший монтаж, дизайн костюмов и реквизита, прически и макияж, звуковые и визуальные эффекты.

Сюжет фильма:

Герой фильма Олег, русский парень из Латвии, негражданин. С его паспортом можно без визы поехать на три месяца в любую страну Евросоюза, что он и делает. Мясник по профессии, он отправляется в Бельгию и вместе с другими гастарбайтерами из Восточной Европы устраивается работать на мясокомбинат. Но очень быстро работа оборачивается рабством.

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