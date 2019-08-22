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  • Латвийский фильм "Олег" выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Латвийский фильм "Олег" выдвинули на премию Европейской киноакадемии

ФОТО: TASSE FILM

20 августа Европейская киноакадемия (European Film Academy, EFA) опубликовала список фильмов, которые выдвинуты на премию. В список из 46 фильмов вошла и картина Юриса Курсиетиса "Олег". Кроме нее, в числе претендентов ленты Кантемира Балагова, Педро Альмодовара, Клаудио Джованнези и Агнешки Холланд. 

Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. Она задумывалась как главная кинематографическая премия Европы и альтернатива американскому "Оскару". 

Более 3600 членов Европейской киноакадемии проголосуют за номинантов в категориях "Лучший фильм Европы", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарист", "Лучший европейский актер" и "Лучшая европейская актриса".

Шорт-лист премии будет объявлен 9 ноября на фестивале европейского кино в Севилье.

Кроме заявленных номинаций, жюри из восьми человек распределит награды за лучший монтаж, дизайн костюмов и реквизита, прически и макияж, звуковые и визуальные эффекты.

Победителей объявят 7 декабря на 32-й церемонии вручения премий Европейской киноакадемии в Берлине.

Сюжет фильма: 

Герой фильма Олег, русский парень из Латвии, негражданин. С его паспортом можно без визы поехать на три месяца в любую страну Евросоюза, что он и делает. Мясник по профессии, он отправляется в Бельгию и вместе с другими гастарбайтерами из Восточной Европы устраивается работать на мясокомбинат. Но очень быстро работа оборачивается рабством. 

"ru.rfi.fr"
 

Ранее Русский TVNET писал об этом фильме.

Фото: Команда фильма"Олег" на Каннском кинофестивале

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