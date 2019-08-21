СФД: из-за налоговой реформы в 2020 году расходы бюджета надо снизить на 94 млн евро

Из-за налоговой реформы расходы бюджета 2020 года нужно снизить на 94 млн евро, заявил Совет по фискальной дисциплине (СФД).
В целом СФД положительно оценил работу Министерства финансов по разработке рамок бюджета. Однако влияние налоговой реформы остается сильным, компенсирующие меры недостаточны, поэтому максимально допустимые расходы должны быть на 94 млн евро меньше, чем предусмотрено в проекте бюджета.
"Планируемые Министерством финансов фискальные показатели в первую очередь ориентированы на выполнение европейских требований финансовой стабильности, однако в планировании бюджета нужно соблюдать латвийские меры фискальной дисциплины - более строгие", - заявил председатель СФД Янис Платайс.
Совет и ранее критиковал налоговую реформу как не соответствующую требованиям закона о фискальной дисциплине.
СФД также высказал замечание, что в годы экономического роста, 2017-м и 2018-м, накопления не делались в достаточном объеме. С тех пор, как в июне СФД согласовал разработанные Минфином макроэкономические прогнозы, которые использовались для планирования бюджета, наметились негативные риски, в том числе замедление роста ВВП, растущая нестабильность в мировой экономической среде, торговые и тарифные войны. Дополнительный риск связан со способностью Латвии убедить партнеров в достижениях в борьбе с финансовыми преступлениями. Все это является достаточным основанием для того, чтобы фискальная дисциплина была строже, отмечает СФД.
Вчера после заседания правительства, на котором рассматривался бюджет 2020 года, премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что почти все свободно доступные в бюджете средства зарезервированы.
Базовые расходы бюджета 2020 года планируются в размере 7,13 млрд евро.