СФД: из-за налоговой реформы в 2020 году расходы бюджета надо снизить на 94 млн евро

СФД также высказал замечание, что в годы экономического роста, 2017-м и 2018-м, накопления не делались в достаточном объеме. С тех пор, как в июне СФД согласовал разработанные Минфином макроэкономические прогнозы, которые использовались для планирования бюджета, наметились негативные риски, в том числе замедление роста ВВП, растущая нестабильность в мировой экономической среде, торговые и тарифные войны. Дополнительный риск связан со способностью Латвии убедить партнеров в достижениях в борьбе с финансовыми преступлениями. Все это является достаточным основанием для того, чтобы фискальная дисциплина была строже, отмечает СФД.