Ср, 21.08.2019
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  • Левитс: при разработке бюджета все государство солидарно ответственно за безответственную политику РД

Левитс: при разработке бюджета все государство солидарно ответственно за безответственную политику РД

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Включение муниципального предприятия Rīgas satiksme в дефицит бюджета правительства, что уменьшает фискальное пространство бюджета 2020 года на 72 млн евро, - это последствия безответственной политики Рижской думы, считает президент Латвии Эгил Левитс.

Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече президента с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

После встречи Левитс заявил журналистам, что Рижская дума не соблюдала принципы эффективного управления, и это серьезно повлияет на государственный бюджет.

"Теперь и правительство, и все государство солидарно ответственны за последствия безответственной политики. Однако государство должно принять включение Rīgas satiksme в общий правительственный сектор и решить проблемы", - сказал президент.

Как сообщалось, согласно критериям Европейского союза, Rīgas satiksme должно быть включено в общий правительственный сектор, что приведет к уменьшению фискального пространства бюджета на 2020 год на 72 млн евро.

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