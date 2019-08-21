Левитс: при разработке бюджета все государство солидарно ответственно за безответственную политику РД

Включение муниципального предприятия Rīgas satiksme в дефицит бюджета правительства, что уменьшает фискальное пространство бюджета 2020 года на 72 млн евро, - это последствия безответственной политики Рижской думы, считает президент Латвии Эгил Левитс.
Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече президента с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
После встречи Левитс заявил журналистам, что Рижская дума не соблюдала принципы эффективного управления, и это серьезно повлияет на государственный бюджет.
"Теперь и правительство, и все государство солидарно ответственны за последствия безответственной политики. Однако государство должно принять включение Rīgas satiksme в общий правительственный сектор и решить проблемы", - сказал президент.
Как сообщалось, согласно критериям Европейского союза, Rīgas satiksme должно быть включено в общий правительственный сектор, что приведет к уменьшению фискального пространства бюджета на 2020 год на 72 млн евро.