Кто станет опекуном 10-летней внучки Александры Назаровой? Девочка осталась совсем одна

Последние годы Александра Назарова жила вдвоем с маленькой внучкой. Бывший супруг актрисы Юрий Михайлов умер, а в 2011 году при трагических обстоятельствах погиб и единственный сын Александры Ивановны Дмитрий. О невестке же, бросившей дочь еще в младенчества, Назарова предпочитала не вспоминать.

После смерти актрисы ее коллеги, друзья и поклонники задались вопросом: с кем останется 10-летняя Саша, ведь других близких родственников у девочки нет?

Однако, по данным Федерального агентства новостей, у наследницы Александры Назаровой все же имеется один возможный опекун.

У покойного бывшего мужа актрисы Юрия Михайлова есть младшая сестра, имя которой не называется. Именно ей по закону должно перейти право воспитывать Сашу.

Правда, не известно, общалась ли Александра Ивановна с родственницей бывшего супруга, да и захочет ли женщина (которая явно находится в преклонном возрасте) брать на себя такую ответственность.