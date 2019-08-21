Кто станет опекуном 10-летней внучки Александры Назаровой? Девочка осталась совсем одна
20 августа стало известно, что на 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Теперь ее 10-летняя внучка Саша осталась совсем одна - других близких родственников у девочки нет.
Последние годы Александра Назарова жила вдвоем с маленькой внучкой. Бывший супруг актрисы Юрий Михайлов умер, а в 2011 году при трагических обстоятельствах погиб и единственный сын Александры Ивановны Дмитрий. О невестке же, бросившей дочь еще в младенчества, Назарова предпочитала не вспоминать.
После смерти актрисы ее коллеги, друзья и поклонники задались вопросом: с кем останется 10-летняя Саша, ведь других близких родственников у девочки нет?
Однако, по данным Федерального агентства новостей, у наследницы Александры Назаровой все же имеется один возможный опекун.
У покойного бывшего мужа актрисы Юрия Михайлова есть младшая сестра, имя которой не называется. Именно ей по закону должно перейти право воспитывать Сашу.
Правда, не известно, общалась ли Александра Ивановна с родственницей бывшего супруга, да и захочет ли женщина (которая явно находится в преклонном возрасте) брать на себя такую ответственность.
Напомним, Александра Назарова, несмотря на годы, продолжала активно работать в театре и эпизодически появляться в кино, чтобы иметь возможность содержать внучку. В последнее время они вдвоем жили в двухкомнатной квартире в одном из спальных районов Москвы.