Прибыль Rīgas satiksme в первом полугодии составила более двух млн евро

В финансовом отчете предприятия говорится, что в первом полугодии 2019 года поступления Rīgas satiksme от пассажирских перевозок составили 24,87 млн евро, что на 3,173 млн евро больше, чем годом ранее. Увеличение поступлений связано с перевозками, которые выполнял субподрядчик Rīgas mikroautobusu satiksme.

Поступления Rīgas satiksme от услуг автостоянок в первом квартале составили в первом полугодии 6,727 млн евро, что по сравнению с первым полугодием 2018 года на 1,6% или 107,9 тыс. евро меньше.

Финансирование от государства и самоуправлений на услуги общественного транспорта в первом полугодии увеличилось на 12,796 млн евро.

В первом полугодии в общественном транспорте столицы перевезено 74,2 млн пассажиров, в том числе микроавтобусами - 6,5 млн. Перевозки по полной цене составляли 15%, бесплатные перевозки - 46%.