Российский танцор ударил свою партнёршу кулаком в лицо. Его дисквалифицировали

На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе разразился скандал вокруг российской пары Кирилла Паршакова и Анны Гудыно. Пару дисквалифицировали из-за слишком бурного выражения эмоций за кулисами. Об этом сообщила директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятко.
"Выступление этой пары - чемпионов Европы получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение. На мой взгляд - это слишком", - рассказала "РИА Новости" Перетятко.
Как сообщает аргентинское издание Clarin, после выступления пара отправилась за кулисы, где Паршаков ударил свою партнёршу кулаком в лицо. Организаторы конкурсы были свидетелями ссоры российской пары и приняли решение дисквалифицировать танцора. Сообщается, что Анне Гудыно предложили написать заявление в полицию, но девушка отказалась это делать.
Стоит отметить, что Кирилл Паршаков и Анна Гудыно - это муж и жена. Последние три года пара не участвовала в чемпионатах мира из-за рождения ребёнка.
Инцидент с участием российских танцоров прокомментировало Феминистское движение танго, которое выступило с официальным заявлением. Организация заявила, что гендерное насилие недопустимо, тем более в такой сфере искусства, как танцы.
Разразившийся скандал вынудил российскую пару сделать официальное заявление. На своей странице в Facebook Кирилл Паршаков (вместе с супругой) опубликовал видео, в котором рассказал о своём видении случившегося. По словам танцора, перед полуфиналом они тренировались каждый день до 3 часов ночи, многое не получалось и их переполнял адреналин.
"Станцевав танец мы вышли и немножко поругались за сценой. Мне очень жаль, что я не смог совладать с эмоциями, люди увидели меня агрессивным и неправильно восприняли эти эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела к дисквалификации. Нам очень жалко, грустно, хочется рыдать… просто большая мечта не осуществилась", - сказали танцоры.