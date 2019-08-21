Российский танцор ударил свою партнёршу кулаком в лицо. Его дисквалифицировали

"Выступление этой пары - чемпионов Европы получило высокие оценки жюри. Но один из организаторов заметил, как за кулисами они в страстной форме выражали претензии друг к другу. В результате судьи приняли решение не пускать их в финал за некорректное поведение. На мой взгляд - это слишком", - рассказала "РИА Новости" Перетятко.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, после выступления пара отправилась за кулисы, где Паршаков ударил свою партнёршу кулаком в лицо. Организаторы конкурсы были свидетелями ссоры российской пары и приняли решение дисквалифицировать танцора. Сообщается, что Анне Гудыно предложили написать заявление в полицию, но девушка отказалась это делать.

Стоит отметить, что Кирилл Паршаков и Анна Гудыно - это муж и жена. Последние три года пара не участвовала в чемпионатах мира из-за рождения ребёнка.

Инцидент с участием российских танцоров прокомментировало Феминистское движение танго, которое выступило с официальным заявлением. Организация заявила, что гендерное насилие недопустимо, тем более в такой сфере искусства, как танцы.

Разразившийся скандал вынудил российскую пару сделать официальное заявление. На своей странице в Facebook Кирилл Паршаков (вместе с супругой) опубликовал видео, в котором рассказал о своём видении случившегося. По словам танцора, перед полуфиналом они тренировались каждый день до 3 часов ночи, многое не получалось и их переполнял адреналин.