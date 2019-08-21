Рибери не перейдёт в "Локомотив". Француз подписал контракт с "Фиорентиной"

В среду, 21 августа, команда из Флоренции подтвердила, что заключила контракт с 36-летним футболистом, который после ухода из мюнхенской "Баварии" находился в статусе свободного агента.

Имя Рибери в последние недели связывали с несколькими командами, в том числе московским "Локомотивом", который вёл переговоры с французом. Агент футболиста подтверждал интерес со стороны "железнодорожников", но отмечал, что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию.

Сообщается, что в услугах француза были заинтересованы голландский "ПСВ", французский "Монако", немецкий "Айнтрахт" и команды с Ближнего Востока.

В результате полузащитник подписал договор с "Фиорентиной". Как сообщает Sports.ru, контракт рассчитан на два года, а зарплата футболиста составит 4 миллиона евро в год.