Ср, 21.08.2019
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Рибери не перейдёт в "Локомотив". Француз подписал контракт с "Фиорентиной"

Франк Рибери (в центре)

ФОТО: twitter.com/acffiorentina

Французский полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в итальянской "Фиорентине". Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

В среду, 21 августа, команда из Флоренции подтвердила, что заключила контракт с 36-летним футболистом, который после ухода из мюнхенской "Баварии" находился в статусе свободного агента.

Имя Рибери в последние недели связывали с несколькими командами, в том числе московским "Локомотивом", который вёл переговоры с французом. Агент футболиста подтверждал интерес со стороны "железнодорожников", но отмечал, что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию.

Сообщается, что в услугах француза были заинтересованы голландский "ПСВ", французский "Монако", немецкий "Айнтрахт" и команды с Ближнего Востока.

В результате полузащитник подписал договор с "Фиорентиной". Как сообщает Sports.ru, контракт рассчитан на два года, а зарплата футболиста составит 4 миллиона евро в год.

Франк Рибери провёл в "Баварии" 12 сезонов и выиграл с командой 23 трофея. В минувшем сезоне француз забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах чемпионата Германии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#WelcomeLegend 💜⚜️ #ForzaViola #QuestaÈFirenze

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