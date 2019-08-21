Детки Галкина и Пугачевой зажигают в Юрмале: Лиза рассуждает о вечном, а Гарри роет папе яму
Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми - 5-летними двойняшками Гарри и Лизой - до сих пор отдыхают в Юрмале. О том, как они проводят время на латвийском курорте, глава семейства периодически рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры. Давненько мы туда не заглядывали...
А зря. Потому что пропустили потрясающее видео, снятое во время семейной поездки на машине. Максим за кадром обращается к дочери: "Лиза, у тебя есть мнение, что было раньше - курица или яйцо?".
Философский вопрос, над которым издавна ломают голову взрослые, совершенно не смутил девочку, она принялась рассуждать на заданную тему и в итоге пришла к неожиданному умозаключению.
"Это вариант!" - отметил удовлетворенный ответом Лизы папа и перевел камеру на Гарри, который честно признался, что ничего не понял...
Зато он придумал кое-что интересное. Уже сегодня Максим поделился с подписчиками новым роликом, снятым на пляже в Булдури.
"Лайфхак от Гарри", - коротко подписал это видео шоумен. И мы не будем многословны. Смотрите сами - все увидите и услышите!
Кстати, Лиза, конечно, тоже попала в кадр вместе с братом...
Напомним, не так давно Максим решил поэкспериментировать с вариантами обращения к дочери, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.
Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы шоумен записал на камеру.
Ранее Пугачева и Галкин с детьми вместе с другой звездной семьей - Игорем Николаевым, Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой, которые тоже отдыхали в Юрмале, - побывали в Рижском зоопарке.
А на следующий день после сольного концерта в зале "Дзинтари" Максим поделился в Instagram впечатлениями о нем, поблагодарил публику за теплый прием и опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и его детки.
Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале
Еще ранее в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие ролики, демонстрирующие, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.
"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал шоумен одно из этих видео.
Галерея: Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"