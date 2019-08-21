Детки Галкина и Пугачевой зажигают в Юрмале: Лиза рассуждает о вечном, а Гарри роет папе яму

А зря. Потому что пропустили потрясающее видео, снятое во время семейной поездки на машине. Максим за кадром обращается к дочери: "Лиза, у тебя есть мнение, что было раньше - курица или яйцо?".

Философский вопрос, над которым издавна ломают голову взрослые, совершенно не смутил девочку, она принялась рассуждать на заданную тему и в итоге пришла к неожиданному умозаключению.

"Это вариант!" - отметил удовлетворенный ответом Лизы папа и перевел камеру на Гарри, который честно признался, что ничего не понял...

Зато он придумал кое-что интересное. Уже сегодня Максим поделился с подписчиками новым роликом, снятым на пляже в Булдури.

"Лайфхак от Гарри", - коротко подписал это видео шоумен. И мы не будем многословны. Смотрите сами - все увидите и услышите!

Кстати, Лиза, конечно, тоже попала в кадр вместе с братом...

Напомним, не так давно Максим решил поэкспериментировать с вариантами обращения к дочери, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.

Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы шоумен записал на камеру.

Ранее Пугачева и Галкин с детьми вместе с другой звездной семьей - Игорем Николаевым, Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой, которые тоже отдыхали в Юрмале, - побывали в Рижском зоопарке.

А на следующий день после сольного концерта в зале "Дзинтари" Максим поделился в Instagram впечатлениями о нем, поблагодарил публику за теплый прием и опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и его детки.

Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале

Еще ранее в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие ролики, демонстрирующие, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.

"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал шоумен одно из этих видео.