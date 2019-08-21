В Москве неизвестный заживо поджег мужчину

По данным РИА "Новости", полиция на данный момент разыскивает подозреваемого. Пострадавший был госпитализирован.

Как указали стражи порядка, инцидент произошел в районе Бирюлево Восточное, на Касимовской улице. Злоумышленник подошел к сидящему за столом мужчине, облил его чем-то, поджег и скрылся. В соцсетях активно распространяется видео ЧП.

Между тем Life.ru сообщает, что инцидент произошел после ссоры, связанной с карточной игрой.

За столом изначально было четыре человека, один из них отошел после конфликта и вернулся с пятилитровой бутылкой, наполненной горючей жидкостью. Он облил стол и одного мужчину и поджог. Остальные участники конфликта успели отойти. Поджигатель объявлен в розыск.

Согласно информации в распоряжении Life.ru, у пострадавшего констатирован ожог 90% поверхности тела. Также отмечается, что мужчину зовут Олег Краснов, он родился в 1961 году.

Между тем, не предполагаемом видео инцидента, которое распространяют телеграм-каналы, рядом с жертвой и неизвестным злоумышленником находится еще один человек, который не пытался остановить последнего и покинул место происшествия после поджога.