В Москве неизвестный заживо поджег мужчину
На юге Москвы неизвестный злоумышленник поджег мужчину. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным РИА "Новости", полиция на данный момент разыскивает подозреваемого. Пострадавший был госпитализирован.
Как указали стражи порядка, инцидент произошел в районе Бирюлево Восточное, на Касимовской улице. Злоумышленник подошел к сидящему за столом мужчине, облил его чем-то, поджег и скрылся. В соцсетях активно распространяется видео ЧП.
Между тем Life.ru сообщает, что инцидент произошел после ссоры, связанной с карточной игрой.
За столом изначально было четыре человека, один из них отошел после конфликта и вернулся с пятилитровой бутылкой, наполненной горючей жидкостью. Он облил стол и одного мужчину и поджог. Остальные участники конфликта успели отойти. Поджигатель объявлен в розыск.
Согласно информации в распоряжении Life.ru, у пострадавшего констатирован ожог 90% поверхности тела. Также отмечается, что мужчину зовут Олег Краснов, он родился в 1961 году.
Между тем, не предполагаемом видео инцидента, которое распространяют телеграм-каналы, рядом с жертвой и неизвестным злоумышленником находится еще один человек, который не пытался остановить последнего и покинул место происшествия после поджога.
Неизвестный поджег мужчину на Касимовской улице в Москве. Пострадавший Олег Краснов в тяжёлом состоянии госпитализирован.— Голый Патриот (@GolyDovolen) August 21, 2019
Личность преступника установлена. Его ищут. pic.twitter.com/S98eG0MvCj