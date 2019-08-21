KNAB освободил задержанного за мошенничество мэра Огре

Варпиньш рассказал, что к Хелманису применена мера безопасности, однако более подробной информации он не предоставил, поскольку примененная мера связана со следствием. По словам адвоката, оно не помешает Хелманису "жить и продолжать работать".

Варпиньш считает обвинения KNAB недопониманием, то есть, Хелманису были выданы больничные листы в США и в Латвии одновременно.

"Вопрос состоит в том, как это оценивать. В этом случае мы надеемся, что сотрудники KNAB смогут с этим разобраться", - заявил адвокат, добавив, что KNAB будет предоставлена вся необходимая ситуация, чтобы ситуация прояснилась как можно скорее.

Варпиньш также указал, что удивлен временем актуализации вопроса о больничном листе, поскольку сторона Хелманиса собирается актуализировать вопрос о возбуждении кассационного судопроизводства по факту другого дела. Адвокат заявил, что, возможно, какие-то люди или политические силы заинтересованы в том, чтобы эта проблема была решена именно сейчас.

На вопрос о том, считает ли Варпиньш, что с Хелманисом происходит политическая расправа, он сказал, что не имеет подозрений, однако совпадение заметно, к тому же это уже не первый раз, когда в связи с Хелманисом создается скандал, формирующий отрицательный фон.



Напомним, Хелманис был задержан за мошенничество. Уголовный процесс начат 6 августа этого года по части 2-й ст. 318, части 1-й ст. 177 и части 1-й ст. 275 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, мошенничество, подделка печати на документе, который предоставляет право или освобождает от обязанностей, а также использование поддельного документа и печати.

Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что Хелманис, предположительно злоупотребив служебным положением, получил мошенническим путем финансовые средства самоуправления, использовав поддельный лист нетрудоспособности. В результате совершенных в феврале этого года мошеннических действий муниципалитету причинен ущерб на сумму не менее 855,71 евро.

В интересах следствия более подробную информацию о деле KNAB пока не предоставляет.

В 2009 году Хелманис уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Государственная полиция задержали его по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не транслировался компрометирующий сюжет об одном из депутатов самоуправления. Одновременно был задержан и владелец Огрского телевидения Артур Робежниекс.

Рижский окружной суд в апреле оставил в силе в отношение Хелманиса и Робежниекса приговор о штрафе в размере 38 000 евро за вымогательство в группе. Оба были обвинены в вымогательстве денег у тогдашнего депутата Огрской краевой думы Гунара Карклиньша перед муниципальными выборами.