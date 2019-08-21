KNAB освободил задержанного за мошенничество мэра Огре

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) вечером в среду, 21 августа, освободил задержанного утром председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса, сообщил адвокат мэра Саулведис Варниньш.
Варпиньш рассказал, что к Хелманису применена мера безопасности, однако более подробной информации он не предоставил, поскольку примененная мера связана со следствием. По словам адвоката, оно не помешает Хелманису "жить и продолжать работать".
Варпиньш считает обвинения KNAB недопониманием, то есть, Хелманису были выданы больничные листы в США и в Латвии одновременно.
"Вопрос состоит в том, как это оценивать. В этом случае мы надеемся, что сотрудники KNAB смогут с этим разобраться", - заявил адвокат, добавив, что KNAB будет предоставлена вся необходимая ситуация, чтобы ситуация прояснилась как можно скорее.
Варпиньш также указал, что удивлен временем актуализации вопроса о больничном листе, поскольку сторона Хелманиса собирается актуализировать вопрос о возбуждении кассационного судопроизводства по факту другого дела. Адвокат заявил, что, возможно, какие-то люди или политические силы заинтересованы в том, чтобы эта проблема была решена именно сейчас.
На вопрос о том, считает ли Варпиньш, что с Хелманисом происходит политическая расправа, он сказал, что не имеет подозрений, однако совпадение заметно, к тому же это уже не первый раз, когда в связи с Хелманисом создается скандал, формирующий отрицательный фон.
Напомним, Хелманис был задержан за мошенничество. Уголовный процесс начат 6 августа этого года по части 2-й ст. 318, части 1-й ст. 177 и части 1-й ст. 275 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, мошенничество, подделка печати на документе, который предоставляет право или освобождает от обязанностей, а также использование поддельного документа и печати.
Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что Хелманис, предположительно злоупотребив служебным положением, получил мошенническим путем финансовые средства самоуправления, использовав поддельный лист нетрудоспособности. В результате совершенных в феврале этого года мошеннических действий муниципалитету причинен ущерб на сумму не менее 855,71 евро.
В интересах следствия более подробную информацию о деле KNAB пока не предоставляет.
В 2009 году Хелманис уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Государственная полиция задержали его по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не транслировался компрометирующий сюжет об одном из депутатов самоуправления. Одновременно был задержан и владелец Огрского телевидения Артур Робежниекс.
Рижский окружной суд в апреле оставил в силе в отношение Хелманиса и Робежниекса приговор о штрафе в размере 38 000 евро за вымогательство в группе. Оба были обвинены в вымогательстве денег у тогдашнего депутата Огрской краевой думы Гунара Карклиньша перед муниципальными выборами.
Хелманис выдвинутые против него обвинения назвал политической расправой, так как Карклиньш являлся его политическим оппонентом. По словам Хелманиса, Карклиньш хотел добиться утверждения детальной планировки для строительства супермаркета, против чего он решительно возражал, так как на данной территории был создан мемориал репрессированным.