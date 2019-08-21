Необходима ли Латвии новая тюрьма?

Инфраструктура мест заключения в целом является очень старой, она была создана еще в царские времена. Самое старое здание тюрьмы было построено в 1833 году: им является Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы, которое расположено в старых фортах. Тюрьму нельзя перестраивать, поскольку она является историческим памятником архитектуры.

Однако материалы, которые были в свое время использованы при строительстве тюрьмы, не соответствуют сегодняшним требованиям безопасности, например, они не могут обеспечить соответствующую вентиляцию. В плане безопасности тюрьма не соответствует требованиям Совета Европы, связанным с правами человека.

Спуре ранее указала, что Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания последний раз посещал Латвию в 2016 году, а следующий визит запланирован на 2020 год.

В 2016 году представители комитета посетили четыре латвийских тюрьмы, в том числе и Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы. Спуре признала, что на данный момент оно находится в критическом состоянии. По ее словам, "обстоятельства свидетельствовали о том, что комитет высказал предупреждение - во время следующего визита может быть объявлено о закрытии отделения".

В построенном в 19-м веке здании Гривского отделения в одной камере содержится как минимум 12-16 осужденных. Это сильно осложняет исполнение наказаний, а также не является безопасным, поскольку создается возможность для заключенных не только повлиять друг на друга психологически, но и физически, рассказала Спуре.

"Я рад, что вижу работу профессионалов. Это патриотические кадры, которые выполняют свои рабочие обязанности", - во время визита указал Борданс.

Министр юстиции подчеркнул, что персонал - это те люди, чья работа создает безопасную среду во всем нашем обществе. Как указал Борданс, важно, что происходит с заключенным, пока он проводит время в тюрьме - работают ли с ним. Если с ним не работает, он выйдет на свободу таким же, каким был до заключения.

Политик считает, что в Даугавгривской тюрьме сделан большой вклад в персонал. Создается среда, чтобы работать с заключенными.

"Здесь, однако, существует вопрос о целесообразности вложенных средств - были ли они вложены эффективно? Мы можем вложить и сто миллионов евро в коридоры и камеры и достичь другого уровня. Вопрос в том, достаточно ли этого в глазах международных наблюдателей", - заявил Борданс.

В камерах Даугавгривской тюрьмы часто содержатся более 10 человек, учитывая, что здание само по себе не соответствует требованиям тюрьмы, контроль заключенных является весьма ограниченным.

Несмотря на то, что днем с заключенными занимаются, работают и сами заключенные, вечером они возвращаются в свою привычную среду, соблюдая все обычаи субкультуры.

Также не исключается возможность, что в этих камерах планируются новые преступления.

