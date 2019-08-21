Необходима ли Латвии новая тюрьма?
Даугавгривская тюрьма является закрытой тюрьмой с отделением частично закрытого типа, отделением открытого типа и следственным отделением. Ранее начальник Управления местами заключения (УМЗ) Илона Спуре выразила опасения, что Латвии могут приказать закрыть находящееся в Даугавгривской тюрьме Гривское отделение, где на данный момент размещены около 700 заключенных. В среду, 21 августа, тюрьму посетили министр юстиции Янис Борданс и сама Спуре.
Инфраструктура мест заключения в целом является очень старой, она была создана еще в царские времена. Самое старое здание тюрьмы было построено в 1833 году: им является Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы, которое расположено в старых фортах. Тюрьму нельзя перестраивать, поскольку она является историческим памятником архитектуры.
Однако материалы, которые были в свое время использованы при строительстве тюрьмы, не соответствуют сегодняшним требованиям безопасности, например, они не могут обеспечить соответствующую вентиляцию. В плане безопасности тюрьма не соответствует требованиям Совета Европы, связанным с правами человека.
Спуре ранее указала, что Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания последний раз посещал Латвию в 2016 году, а следующий визит запланирован на 2020 год.
В 2016 году представители комитета посетили четыре латвийских тюрьмы, в том числе и Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы. Спуре признала, что на данный момент оно находится в критическом состоянии. По ее словам, "обстоятельства свидетельствовали о том, что комитет высказал предупреждение - во время следующего визита может быть объявлено о закрытии отделения".
В построенном в 19-м веке здании Гривского отделения в одной камере содержится как минимум 12-16 осужденных. Это сильно осложняет исполнение наказаний, а также не является безопасным, поскольку создается возможность для заключенных не только повлиять друг на друга психологически, но и физически, рассказала Спуре.
"Я рад, что вижу работу профессионалов. Это патриотические кадры, которые выполняют свои рабочие обязанности", - во время визита указал Борданс.
Министр юстиции подчеркнул, что персонал - это те люди, чья работа создает безопасную среду во всем нашем обществе. Как указал Борданс, важно, что происходит с заключенным, пока он проводит время в тюрьме - работают ли с ним. Если с ним не работает, он выйдет на свободу таким же, каким был до заключения.
Политик считает, что в Даугавгривской тюрьме сделан большой вклад в персонал. Создается среда, чтобы работать с заключенными.
"Здесь, однако, существует вопрос о целесообразности вложенных средств - были ли они вложены эффективно? Мы можем вложить и сто миллионов евро в коридоры и камеры и достичь другого уровня. Вопрос в том, достаточно ли этого в глазах международных наблюдателей", - заявил Борданс.
В камерах Даугавгривской тюрьмы часто содержатся более 10 человек, учитывая, что здание само по себе не соответствует требованиям тюрьмы, контроль заключенных является весьма ограниченным.
Несмотря на то, что днем с заключенными занимаются, работают и сами заключенные, вечером они возвращаются в свою привычную среду, соблюдая все обычаи субкультуры.
Также не исключается возможность, что в этих камерах планируются новые преступления.
"Работа не имеет смысла, если днем люди учатся, работают, а вечером возвращаются в привычную им среду", - пояснил Борданс.
В свою очередь Спурке указала, что новая тюрьма была бы решением проблемы, с заключенными можно было бы намного более целенаправленно работать, тюрьма не была бы только "складом заключенных".
Новая тюрьма обеспечила бы не только то, что некоторые мероприятия ресоциализации проводились бы намного эффективнее, но и большую безопасность сотрудников.
Борданс также отметил, что то, будет ли построена новая тюрьма, зависит от Министерства финансов. Кроме того он указал, что Минюст и УМЗ выполнили все требования со стороны правительства, однако на данный момент то, что вопрос строительства новой тюрьмы не решается, является растратой денег, поскольку средства уже вложены в проектирование.
Спуре пояснила, что средства вложены лишь в те объекты Даугавгривской тюрьмы, которые целесообразно реновировать, однако есть и места, ремонт которых не является выгодным.
"Крася стены или меняя полы, мы не достигнем тех стандартов, которые нам выдвигают международные учреждения", - подчеркнула Спуре.
Напомним, строительство Лиепайской тюрьмы указано в качестве одного из пунктов плана действия правительства Кришьяниса Кариньша. Строительство планируется начать в 2020 году и завершить до 31 марта 2023 года.
В документе говорится, что со строительством новой тюрьмы будут созданы условия для уменьшения угроз безопасности, подходящая среда для достижения максимального эффекта ресоциализации и уменьшения повторного совершения преступлений.
Минюст считает, что строительство новой тюрьмы принесет городу экономическое благо, так как в течение 3-4 лет 30-50 млн евро вернутся в бюджет в виде налогов.
В конкурсе на строительство комплекса Лиепайской тюрьмы лучшим было признано предложение предприятия Abora, которое построит объект за 113,597 млн евро. Тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных.