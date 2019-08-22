Макгрегор утверждает, что стал миллиардером. Правда ли это?

"Я бился за миллиардеров, однако теперь стал таким сам", - пишет Макгрегор.

Большая часть СМИ, а также болельщиков, высказыванию Макгрегора не верят, так как спортсмен всегда находился от списка миллиардеров довольно далеко.

Галерея: Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор

В топе журнала Forbes за 2019 года среди самых зарабатывающих спортсменов Макгрегор пока находится на 21 месте. За этот период боец успел заработать 47 миллионов долларов.

Одним из самых прибыльных боёв в карьере Магрегора стал поединок с боксёром Флойдом Мейвезером в августе 2017 года, который принёс ирландцу около 100 миллионов долларов.

Стоит вспомнить и бой 2018 года против Хабиба Нурмагомедова. Этот поединок принес Макгрегору 30 миллионов долларов.

Скорее всего, это утверждение Макгрегора окажется неверным, так как ни в одном интернет-источнике нельзя найти то, как именно ирландец стал миллиардером. У спортсмена, конечно, имеется несколько источников дохода (рекламные договоры и частные предприятия), однако общая их стоимость и доходы за карьеру спортсмена не дают ему статуса миллиардера.