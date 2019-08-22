До школы полторы недели, а в Риге не хватает почти 400 учителей

За полторы недели до начала нового учебного года в Риге не хватает 385 учителей, свидетельствует информация департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.
Несколько вакансий имеется в Рижской Государственной 2-й гимназии, Рижском 41-м дошкольном учреждении, Рижской 85-й средней школе, Агенскалнской государственной гимназии, Рижском французском лицее, Ильгюциемсской средней школе и других учебных заведениях.
В дошкольных учреждениях не хватает 107 специалистов, в начальных школах - 42, а из учителей-предметников больше всего не хватает учителей математики - 39, латышского языка - 35, английского языка и музыки - 18, физики - 13.
Ранее министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала, что перед началом нового учебного года по всей Латвии не хватает около 500 учителей.