Чт, 22.08.2019
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До школы полторы недели, а в Риге не хватает почти 400 учителей

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Пустой класс в школе

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За полторы недели до начала нового учебного года в Риге не хватает 385 учителей, свидетельствует информация департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Несколько вакансий имеется в Рижской Государственной 2-й гимназии, Рижском 41-м дошкольном учреждении, Рижской 85-й средней школе, Агенскалнской государственной гимназии, Рижском французском лицее, Ильгюциемсской средней школе и других учебных заведениях.

В дошкольных учреждениях не хватает 107 специалистов, в начальных школах - 42, а из учителей-предметников больше всего не хватает учителей математики - 39, латышского языка - 35, английского языка и музыки - 18, физики - 13.

Ранее министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала, что перед началом нового учебного года по всей Латвии не хватает около 500 учителей.

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