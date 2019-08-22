Кремль вырезал из речи Макрона все слова о выборах в России

Речь президента Франции Эммануэля Макрона, с которой он выступил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, позднее была опубликована на портале Кремля в сокращенной и отредактированной версии стенограммы - из нее пропали все высказывания президента Франции о выборах в Кремле, сообщает русскоязычная версия портала ВВС.
К примеру, фразу Макрона "многие обеспокоены задержаниями [участников акции протеста в Москве] в связи с их способностью принимать участие в свободных выборах и введенными ограничениями", на портале Кремля на русском языке можно прочитать как "люди обеспокоены событиями в Москве: арестами и так далее, всеми этими блокировками, совершенными со стороны властей".
Таким же образом слово "выборы" пропало и из других высказываний Макрона. Русская версия ВВС отмечает, что слово "выборы" президент Франции в своей речи произнес минимум четыре раза, однако в опубликованной Кремлем расшифровке текста оно не появляется ни разу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков произошедшее пояснил ошибкой переводчика. Он пообещал ,что текст речи Макрона на портале будет исправлен.