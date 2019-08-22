Кремль вырезал из речи Макрона все слова о выборах в России

К примеру, фразу Макрона "многие обеспокоены задержаниями [участников акции протеста в Москве] в связи с их способностью принимать участие в свободных выборах и введенными ограничениями", на портале Кремля на русском языке можно прочитать как "люди обеспокоены событиями в Москве: арестами и так далее, всеми этими блокировками, совершенными со стороны властей".