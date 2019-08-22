Глава аэропорта "Рига": думаем о рейсах в Нью-Йорк, Пекин, Торонто

На вопрос, есть ли еще какие-то направления, куда хотелось бы видеть прямые рейсы из Риги, Лице ответила, что европейские маршруты полностью обеспечены и у Риги есть соединения со всеми крупнейшими авиаузлами Европы.

"В этом году хорошо показали себя полеты в Корею и на Мадагаскар, потому что в Латвии начали работать такие туроператоры, как "Itaka" и TUI. Мы думаем о рейсах в Нью-Йорк, Пекин, Торонто. Мы надеемся, что и национальная авиакомпания учтет, что спрос на дальние рейсы достаточно велик, - сказала Лице. - В их плане "Destination 2025" такая возможность обозначена".