Борданс усматривает попытки "вытеснить" НКП из правительства

Говоря о бюджете 2020 года, Борданс в интервью передаче "900 секунд" заявил, что НКП всегда считала важнее не распределение денег, а введение долгосрочных структурных изменений, в том числе уменьшение налогов на рабочую силу и повышение минимальной зарплаты.

"Если эти вопросы никак не включены, это заставляет меня думать, что, возможно, старой политике невыгодно, чтобы НКП была в правительстве", - сказал министр.

Он считает, что первой попыткой выдавливания НКП было утверждение начальника Службы госбезопасности "исподтишка" и вопреки коалиционному договору. Возможно, сейчас снова провоцируется подобная ситуация, добавил Борданс.