За кражу песка с пляжа в Италии паре туристов грозит до шести лет тюрьмы

На островах Италии песок охраняется, и за его вывоз с пляжа грозит как денежный штраф, так и тюремное наказание. Задержанная пара не знала, что совершает преступление.

Местная полиция нашла песок, проводя проверку машины, ожидавшей в очереди на паром во Франции. Стражи порядка заметили через окна наполненные песком пластиковые бутылки, после чего задержали пару, которой они принадлежали.

Всего были изъяты 14 бутылок, в которых находились около 40 килограммов песка. Паре придется предстать перед законом за кражу, им грозит штраф до 3000 евро и от одного до шести лет тюрьмы.