За кражу песка с пляжа в Италии паре туристов грозит до шести лет тюрьмы

Французской паре грозит до шести лет тюрьмы за кражу песка с одного из пляжей Сардинии, сообщает CNN.
На островах Италии песок охраняется, и за его вывоз с пляжа грозит как денежный штраф, так и тюремное наказание. Задержанная пара не знала, что совершает преступление.
Местная полиция нашла песок, проводя проверку машины, ожидавшей в очереди на паром во Франции. Стражи порядка заметили через окна наполненные песком пластиковые бутылки, после чего задержали пару, которой они принадлежали.
Всего были изъяты 14 бутылок, в которых находились около 40 килограммов песка. Паре придется предстать перед законом за кражу, им грозит штраф до 3000 евро и от одного до шести лет тюрьмы.
По словам представителей полиции, туристы утверждали, что не знали о законе, запрещающем брать песок, несмотря на то, что на пляжах есть надписи на нескольких языках. Кража белого песка и камней с пляжей Сардинии очень распространена, позднее ими даже нелегально торгуют.