Фото: В Юрмале стартовал этап Кубка мира по пляжному волейболу

Латвию на этом турнире будут представлять несколько пар волейболистов, в том числе наши ведущие дуэты Александр Самойлов и Янис Шмединьш и Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс. О своём участии в турнире заявил также бывший игрок НБА с латышскими корнями Чейз Бадингер вместе со своим напарником Кейси Паттерсоном. В этапе Кубка мира будут участвовать также пляжные волейболисты из Бразилии, Америки, Канады, Новой Зеландии, Японии и ряда европейских стран.

"Сегодня этап Кубка мира начнётся с квалификационного турнира. В пятницу утром пройдёт основной турнир, в субботу - матчи плей-офф, а в воскресенье - решающие финалы. Приоткроем также тайну финального дня - в воскресенье, между полуфиналами и матчем за бронзовые награды, состоится своего рода шоу - развлекательная игра с Тиной Граудиней и Анастасией Кравченок, которые сразятся с очень известными представителями одного из зимних видов спорта", - сказал генеральный секретарь Латвийской федерации волейбола Каспар Тимерманс.