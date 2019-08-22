Чт, 22.08.2019
Говоря о войне, мы можем различить две фазы - активную и пассивную. На первом этапе происходят активные военные действия, а на втором - возникают вопросы, которые касаются каждого павшего в отдельности, а именно, идентификация, эксгумация и захоронение. К сожалению, война в Латвии еще не закончена; в некотором смысле, наша страна застряла в этой второй фазе. Основатель Leģenda Талис Эшмит

Фото: В Юрмале стартовал этап Кубка мира по пляжному волейболу

В Юрмале, на пляже в Майори с 22 по 25 августа пройдут самые значимые в истории Латвии соревнования по пляжному волейболу - этап Кубка мира. 

Латвию на этом турнире будут представлять несколько пар волейболистов, в том числе наши ведущие дуэты Александр Самойлов и Янис Шмединьш и Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс. О своём участии в турнире заявил также бывший игрок НБА с латышскими корнями Чейз Бадингер вместе со своим напарником Кейси Паттерсоном. В этапе Кубка мира будут участвовать также пляжные волейболисты из Бразилии, Америки, Канады, Новой Зеландии, Японии и ряда европейских стран.

"Сегодня этап Кубка мира начнётся с квалификационного турнира. В пятницу утром пройдёт основной турнир, в субботу - матчи плей-офф, а в воскресенье - решающие финалы. Приоткроем также тайну финального дня - в воскресенье, между полуфиналами и матчем за бронзовые награды, состоится своего рода шоу - развлекательная игра с Тиной Граудиней и Анастасией Кравченок, которые сразятся с очень известными представителями одного из зимних видов спорта", - сказал генеральный секретарь Латвийской федерации волейбола Каспар Тимерманс.

Билеты на турнир можно приобрести на www.beachvolley.jurmala.lv.

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