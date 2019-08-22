У Мамаева появились новые проблемы с законом

Как сообщают "РИА Новости", которые ссылаются на Федеральную службу судебных приставов, по выходу из колонии Павел Мамаев будет вынужден заплатить 434 тысячи рублей.

Такое решение было вынесено ещё в 2018 году Черёмушкинским судом на основании обнаружения у футболиста "недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог". Всё это время спортсмен не платил налоги.