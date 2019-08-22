У Мамаева появились новые проблемы с законом

У российского футболиста Павла Мамаева, который в данный момент отбывает наказание в исправительной колонии по делу о драке в центре Москвы, обнаружен долг за неуплату налогов.
Как сообщают "РИА Новости", которые ссылаются на Федеральную службу судебных приставов, по выходу из колонии Павел Мамаев будет вынужден заплатить 434 тысячи рублей.
Такое решение было вынесено ещё в 2018 году Черёмушкинским судом на основании обнаружения у футболиста "недоимок по налогам на имущество, а также транспортный налог". Всё это время спортсмен не платил налоги.
Напомним, что Мамаев и его друг Александр Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Футболисты осуждены за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин - 7 декабря.