Чт, 22.08.2019
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Пропал по пути из Минска в Ригу: полиция разыскивает Евгения Дегтерева

ФОТО: Valsts policija

Екабпилсский участок Госполиции Земгальского региона разыскивает без вести пропавшего Евгения Дегтерева 1985 года рождения, который 16 июля 2019 года в 12:45 в белорусском Шарковщине сел в автобус Минск-Рига и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост примерно 188 сантиметров.

Был одет: джинсы, темно-красную рубашку с белой полосой, темные кроссовки. С собой была небольшая сумка через плечо. На шее - серебряная цепочка с крестиком.

Если кому-то известно местонахождение мужчины или любая другая ценная информация, полиция просит звонить по номеру 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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