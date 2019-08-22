Пропал по пути из Минска в Ригу: полиция разыскивает Евгения Дегтерева

Екабпилсский участок Госполиции Земгальского региона разыскивает без вести пропавшего Евгения Дегтерева 1985 года рождения, который 16 июля 2019 года в 12:45 в белорусском Шарковщине сел в автобус Минск-Рига и с тех пор его местонахождение неизвестно.