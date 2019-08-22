Чт, 22.08.2019
Все, с чем военный археолог имеет дело, это война, а на войне, как известно, рождаются герои. Только герои создают легенды. Основатель Leģenda Талис Эшмит

В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса

ФОТО: Jūras laivas

На пляже Матси на побережье Эстонии обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса, сообщает страница в Facebook Jūras laivas.

Указывается, что известно и дальнейшее направление поисков. Кроме того, людей призывают помочь в поисковых работах, позвонив предварительно Гундару Патмалниексу (+371 29669185). 

Напомним, 16 августа Айгар Аудерс1960 года рождения отправился на каяке с Колки на остров Роню и пропал без вести.

Как сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска, мужчина отчалил от Колки примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Роню отправиться дальше на острова Абрука и Саарема. 

Место, где был найден каяк

ФОТО: Ekrānšāviņš

На Аудрерсе была серо-черная куртка, черный спасательный жилет, на голове была черного или песочного цвета кепка с длинной пришитой стороной. Длина каяка составляет 4 метра, он зелено-серого цвета с разноцветными наклейками.

Полиция призывает отозваться всех, кто знает возможное местонахождение пропавшего мужчины или видел подходящий под описание каяк, позвонив по номерам телефонов 63 202 700 и 110. 

В поисках этого мужчины уже два дня задействованы ресурсы армии. 

Национальные вооруженные силы напоминают, что шанс благополучного исхода увеличивает своевременное оповещение и использование личных спасательных средств. Если произошла беда в море, то немедленно звоните в MRCC Rīga по номеру 115.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ