В Эстонии на берегу обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса

На пляже Матси на побережье Эстонии обнаружен каяк пропавшего Айгара Аудерса, сообщает страница в Facebook Jūras laivas.
Указывается, что известно и дальнейшее направление поисков. Кроме того, людей призывают помочь в поисковых работах, позвонив предварительно Гундару Патмалниексу (+371 29669185).
Напомним, 16 августа Айгар Аудерс1960 года рождения отправился на каяке с Колки на остров Роню и пропал без вести.
Как сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска, мужчина отчалил от Колки примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Роню отправиться дальше на острова Абрука и Саарема.
На Аудрерсе была серо-черная куртка, черный спасательный жилет, на голове была черного или песочного цвета кепка с длинной пришитой стороной. Длина каяка составляет 4 метра, он зелено-серого цвета с разноцветными наклейками.
Полиция призывает отозваться всех, кто знает возможное местонахождение пропавшего мужчины или видел подходящий под описание каяк, позвонив по номерам телефонов 63 202 700 и 110.
В поисках этого мужчины уже два дня задействованы ресурсы армии.
Национальные вооруженные силы напоминают, что шанс благополучного исхода увеличивает своевременное оповещение и использование личных спасательных средств. Если произошла беда в море, то немедленно звоните в MRCC Rīga по номеру 115.