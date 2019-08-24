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"Молодого Папу" в ноябре сменит "Новый Папа" - известна даты выхода скандального сериала

Джуд Лоу в сериале "Молодой Папа"

ФОТО: скриншот видео

Скандальный итало-испанский сериал "Молодой Папа" (The Young Pope) Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон получил продолжение и должен выйти на экраны в ноябре 2019 года. 

Премьера первого сезона сериала состоялась 21 октября 2016 года, и тут было заверено, что будет сниматься продолжение под названием "Новый Папа" (The New Pope).

На этот раз съемки у Соррентино заказал телеканал НВО, по сути, это получится совсем новый сериал. 

Соррентино придется постараться, чтобы превзойти первый сезон популярного сериала. 

Сценаристами сиквела будут те же Умберто Контарелло и Паоло Соррентино.

На пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" режиссер Паоло Соррентино огласил дату выхода сериала — ноябрь 2019. 

Также он подтвердил, что в продолжении актеров из первого сезона — Джуд Лоу и Джон Малкович. 

Приглашенными звездами станут Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун. Примечательно, что в сериале снялась российская актриса Юлия Снигирь. Об этом режиссер написал в своем Instagram-аккаунте. 

Еще до выхода сериала, можно утверждать, что он будет не менее драматичным и захватывающим, чем первый сезон. А уж канал HBO с его любовью к скандалам, обязательно обеспечит неожиданные и непредсказуемые повороты сюжетной линии. 

Большинство католические изданий критиковали сериал и называли его скандальным. Но официальная газета Ватикана L’Osservatore Romano сделала огромную публикацию в 2017 году. Уделив целых две полосы формата A2. Кстати, отзыв оказался скорее положительным.

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