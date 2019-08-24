"Молодого Папу" в ноябре сменит "Новый Папа" - известна даты выхода скандального сериала

Скандальный итало-испанский сериал "Молодой Папа" (The Young Pope) Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон получил продолжение и должен выйти на экраны в ноябре 2019 года.
Премьера первого сезона сериала состоялась 21 октября 2016 года, и тут было заверено, что будет сниматься продолжение под названием "Новый Папа" (The New Pope).
На этот раз съемки у Соррентино заказал телеканал НВО, по сути, это получится совсем новый сериал.
Соррентино придется постараться, чтобы превзойти первый сезон популярного сериала.
Сценаристами сиквела будут те же Умберто Контарелло и Паоло Соррентино.
На пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" режиссер Паоло Соррентино огласил дату выхода сериала — ноябрь 2019.
Также он подтвердил, что в продолжении актеров из первого сезона — Джуд Лоу и Джон Малкович.
Приглашенными звездами станут Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун. Примечательно, что в сериале снялась российская актриса Юлия Снигирь. Об этом режиссер написал в своем Instagram-аккаунте.
Еще до выхода сериала, можно утверждать, что он будет не менее драматичным и захватывающим, чем первый сезон. А уж канал HBO с его любовью к скандалам, обязательно обеспечит неожиданные и непредсказуемые повороты сюжетной линии.
Большинство католические изданий критиковали сериал и называли его скандальным. Но официальная газета Ватикана L’Osservatore Romano сделала огромную публикацию в 2017 году. Уделив целых две полосы формата A2. Кстати, отзыв оказался скорее положительным.