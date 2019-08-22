Кому и почему нельзя есть малину

Малина - кладезь сахара: фруктозы и глюкозы. Человеку эти вещества необходимы, чтобы питать мозг. Малину также рекомендуют для поддержания тонуса кожи. Однако специалисты предупреждают, что переедать нельзя - стоит соблюдать умеренность. Тем, кто сидит на диете, рекомендуют употреблять не больше 100 граммов, так как в них содержится 41 калория.

Кроме того, врачи говорят что малина способствует очищению кровеносных и лимфатических сосудов от холестериновых бляшек. Но есть случаи, когда малину есть нельзя.

Опасно употребление малины для людей, склонных к аллергиям. Также ее не рекомендуют страдающим гастритом, язвой и тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.

По словам специалистов, в этих случаях малина может вызывать обострения.

Помимо этого, медики не советуют есть малину людям, у которых болят почки или имеются нарушения в их работе, поскольку эта ягода действует как мочегонное средство, что может отразиться на почках.