Чт, 22.08.2019
Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно. Эдвин Лочмелис, финалист конкурса Mr World

Кому и почему нельзя есть малину
Когда полезное вредно

ФОТО: Pixabay

Несмотря на то, что малина содержит целый ряд витаминов и очень полезна, есть люди, которым медики не рекомендуют употреблять эту ягоду.

Малина - кладезь сахара: фруктозы и глюкозы. Человеку эти вещества необходимы, чтобы питать мозг. Малину также рекомендуют для поддержания тонуса кожи. Однако специалисты предупреждают, что переедать нельзя - стоит соблюдать умеренность. Тем, кто сидит на диете, рекомендуют употреблять не больше 100 граммов, так как в них содержится 41 калория.

Кроме того, врачи говорят что малина способствует очищению кровеносных и лимфатических сосудов от холестериновых бляшек. Но есть случаи, когда малину есть нельзя.

Опасно употребление малины для людей, склонных к аллергиям. Также ее не рекомендуют страдающим гастритом, язвой и тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.

По словам специалистов, в этих случаях малина может вызывать обострения.

Помимо этого, медики не советуют есть малину людям, у которых болят почки или имеются нарушения в их работе, поскольку эта ягода действует как мочегонное средство, что может отразиться на почках.

Малина противопоказана также людям с бронхиальной астмой и тем, у кого имеются полипы в носу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ