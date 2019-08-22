Маркус Рива получил музыкальную награду на международном конкурсе в Казахстане

В среду, 21 августа, на ежегодном международном фестивале Astana Dausy в Казахстане латвийскому певцу Маркусу Риве вручили награду за вклад в развитие музыкального искусства.
Маркус Рива впервые отправился в Казахстан, по приглашению города Нур-Султан, чтобы выступить на международном фестивале "Астана Дауысы".
В фестивале также приняли участие известные мировые исполнители, среди которых: Григорий Лепс, Лобода, Лолита, "Время и Стекло", Raim & Artur, Ержан Максим, Дима Билан, Shanguy, Шахзода, Cosmos Girls и Chingiz.
На концерте прозвучали топовые композиции и лидеры хит-парадов популярной музыки, а всем исполнителям из 9 стран вручили памятные статуэтки за вклад в развитие музыкального искусства.
Отметим, все они возглавляют рейтинги на радиостанциях и музыкальных каналах.
На концерте Маркус Рива исполнил свой хит "Свадхистхана" с эффектным танцевальным номером. Казахская публика оценила высокий уровень выступления латвийского артиста и со сцены провожала продолжительными овациями.
В Казахстане на премии- Nur Sultan Music Awards 2019 ! Вот какие же вы классные , и зажигать умеете , и быть благодарными умеете , и вообще мне нравится с вами дружить !!! Знайте ,я всегда для вас открыт и надеюсь на скорую встречу с сольными концертами ! Сегодня первый раз на большую аудиторию исполнил стилизацию трека на большие хиты 80-90 #пробелыерозы и воочию убедился, что это большой хит , который вы ждёте и любите и я вместе с вами !!! #толиещёбудет #билан #димабилан #биланперезагрузка