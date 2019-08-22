Маркус Рива получил музыкальную награду на международном конкурсе в Казахстане

Маркус Рива впервые отправился в Казахстан, по приглашению города Нур-Султан, чтобы выступить на международном фестивале "Астана Дауысы".

В фестивале также приняли участие известные мировые исполнители, среди которых: Григорий Лепс, Лобода, Лолита, "Время и Стекло", Raim & Artur, Ержан Максим, Дима Билан, Shanguy, Шахзода, Cosmos Girls и Chingiz.

На концерте прозвучали топовые композиции и лидеры хит-парадов популярной музыки, а всем исполнителям из 9 стран вручили памятные статуэтки за вклад в развитие музыкального искусства.

Отметим, все они возглавляют рейтинги на радиостанциях и музыкальных каналах.