Kesko Senukai Latvia оштрафовали на 20 000 евро за нарушения в указании цен

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал на 20 тыс. евро предприятие по торговле стройматериалами и товарами для дома Kesko Senukai Latvia за нарушения в указании цен.
PTAC констатировал, что предприятие, указывая цены, вводило покупателей в заблуждение. В специальных предложениях товаров по сниженной цене завышалась начальная, или стандартная цена товара.
Также у потребителей не было возможности выяснить, на какие товары распространялись скидки, а сроки действия скидок замалчивались или указывались несоразмерно долгими. Обычная цена указывалась менее наглядно, чем цена со скидкой, с картой лояльности или за оптовую партию товара, что тоже вводило покупателей в заблуждение.
Также PTAC констатировал, что Kesko Senukai Latvia дезинформирует покупателей о цене товара за единицу измерения. Выяснилось, что предприятие занимается такой практикой уже долгое время.
В прошлом году оборот Kesko Senukai Latvia составил 90,623 млн евро, что на 64,3%, а прибыль составила 1,474 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.