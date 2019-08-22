Kesko Senukai Latvia оштрафовали на 20 000 евро за нарушения в указании цен

Также у потребителей не было возможности выяснить, на какие товары распространялись скидки, а сроки действия скидок замалчивались или указывались несоразмерно долгими. Обычная цена указывалась менее наглядно, чем цена со скидкой, с картой лояльности или за оптовую партию товара, что тоже вводило покупателей в заблуждение.