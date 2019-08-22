Чт, 22.08.2019
Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно. Эдвин Лочмелис, финалист конкурса Mr World

Жара! Фигуристая красотка снялась в бикини, которого практически нет
Бедные мужчины - это их убьет...

ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

Популярная британская модель Деми Роуз, известная своими выдающимися формами, снялась на фоне живописного пейзажа в таком минималистическом бикини, что его нижнюю част с трудом можно разглядеть.

На фото, которым фигуристая красотка поделилась с подписчиками в Instagram, она запечатлена лежащей в пикантной позе на большом гамаке где-то в тропических джунглях.

Вид за ней открывается просто потрясающий, ну а сама Роуз потрясает своим почти обнаженным телом. Бедные мужчины!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌴✨ @lolo_creativ

A post shared by Demi Rose (@demirosemawby) on

View this post on Instagram

💛✨

A post shared by Demi Rose (@demirosemawby) on

View this post on Instagram

Strike a pose. . 📸 @lolo_creativ

A post shared by Demi Rose (@demirosemawby) on

View this post on Instagram

Another day at the office... @primark #iworkwithprimark

A post shared by Demi Rose (@demirosemawby) on

View this post on Instagram

Stay close to those who feel like sunlight 🌞

A post shared by Demi Rose (@demirosemawby) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ