Жара! Фигуристая красотка снялась в бикини, которого практически нет
Популярная британская модель Деми Роуз, известная своими выдающимися формами, снялась на фоне живописного пейзажа в таком минималистическом бикини, что его нижнюю част с трудом можно разглядеть.
На фото, которым фигуристая красотка поделилась с подписчиками в Instagram, она запечатлена лежащей в пикантной позе на большом гамаке где-то в тропических джунглях.
Вид за ней открывается просто потрясающий, ну а сама Роуз потрясает своим почти обнаженным телом. Бедные мужчины!