Latvijas pasts приобрел сеть почтовых терминалов Pasta stacija

Предприятие Latvijas pasts за 1,8 млн евро приобрело у инвестиционного фонда Baltcap сеть из 61 почтового терминала Pasta stacija, сообщил на открытии сети терминалов председатель правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс.
Открывая сеть, он отметил, что это исторический момент для предприятия и его клиентов. Как указал Вилцанс, опросы клиентов показывают, что они хотят получать посылки через терминалы, этого же хотят и отправители. Открыв сеть терминалов, Latvijas pasts становится самым многофункциональным предприятием отрасли в Балтии, потому что спектр услуг по отправке и получению посылок - самый обширный из предлагаемых на рынке.
Как сообщалось, в результате сделки Latvijas pasts получил абсолютно все ранее принадлежавшие Baltcap терминалы Pasta stacija, расширив таким образом возможности получения почтовых отправлений.
В результате Latvijas pasts к сервису 370 почтовых отделений, 1300 почтальонов и 100 курьеров, а также услуг в сети 50 автозаправочных станций Circle-K добавил 26 терминалов в Риге и 35 в окрестностях столицы и других городах Латвии.
Также предприятие, чтобы обеспечить жителям Латвии современные, удобные и соответствующие растущему спросу услуги, начал реализацию объемных планов по модернизации. В течение последующих лет эти планы включают автоматизацию многих услуг, совершенствование системы обслуживания и самообслуживания, внедрение в повседневную работу решений, дружественных для окружающей среды.
Поскольку латвийцы активно используют услуги Latvijas pasts, предприятие планирует значительно улучшить их доступность. Поэтому уже в ближайшее время будет автоматизирована существенная часть услуг, что позволит совершенствовать удаленное обслуживание клиентов и возможности самообслуживания.
В почтовых отделениях планируется установить кассы самообслуживания, а колл-центры оснастить виртуальными ассистентами. Планируется также развивать широкий спектр электронных услуг.
У клиентов будет возможность использовать платформу самообслуживания для оформления отправлений Manspasts.lv, а также активно использовать усовершенствованное мобильное приложение, позволяющее удаленно подать заявку на почтовые услуги в почтовом отделении. С августа это приложение предлагает с помощью мобильного телефона и переадресацию почтовых отправлений в место получения, наиболее удобное для клиента.
Наряду с модернизацией и дигитализацией услуг развитие Latvijas pasts предусматривает внедрение устойчивых решений в повседневной работе, что делает компанию не только более эффективной, но и более экологически чистой.
Предприятие готовится по возможности максимально отказаться от распечаток документов и в перспективе приобрести экологически чистые транспортные средства - грузовые автобусы, работающие на газе, скутеры с электродвигателями и т.д. В свою очередь персонализация услуг позволит расширить объем функций, возлагаемых на почтальона, особенно в регионах, где почтальон все больше становится поставщиком почтовых услуг, который приходит по месту жительства клиента и обеспечивает необходимые почтовые услуги.
Планируется, что новая стратегия развития предприятия вступит в силу в 2020 году.