Latvijas pasts приобрел сеть почтовых терминалов Pasta stacija

Открывая сеть, он отметил, что это исторический момент для предприятия и его клиентов. Как указал Вилцанс, опросы клиентов показывают, что они хотят получать посылки через терминалы, этого же хотят и отправители. Открыв сеть терминалов, Latvijas pasts становится самым многофункциональным предприятием отрасли в Балтии, потому что спектр услуг по отправке и получению посылок - самый обширный из предлагаемых на рынке.

Как сообщалось, в результате сделки Latvijas pasts получил абсолютно все ранее принадлежавшие Baltcap терминалы Pasta stacija, расширив таким образом возможности получения почтовых отправлений.

В результате Latvijas pasts к сервису 370 почтовых отделений, 1300 почтальонов и 100 курьеров, а также услуг в сети 50 автозаправочных станций Circle-K добавил 26 терминалов в Риге и 35 в окрестностях столицы и других городах Латвии.

Также предприятие, чтобы обеспечить жителям Латвии современные, удобные и соответствующие растущему спросу услуги, начал реализацию объемных планов по модернизации. В течение последующих лет эти планы включают автоматизацию многих услуг, совершенствование системы обслуживания и самообслуживания, внедрение в повседневную работу решений, дружественных для окружающей среды.

Поскольку латвийцы активно используют услуги Latvijas pasts, предприятие планирует значительно улучшить их доступность. Поэтому уже в ближайшее время будет автоматизирована существенная часть услуг, что позволит совершенствовать удаленное обслуживание клиентов и возможности самообслуживания.

В почтовых отделениях планируется установить кассы самообслуживания, а колл-центры оснастить виртуальными ассистентами. Планируется также развивать широкий спектр электронных услуг.

У клиентов будет возможность использовать платформу самообслуживания для оформления отправлений Manspasts.lv, а также активно использовать усовершенствованное мобильное приложение, позволяющее удаленно подать заявку на почтовые услуги в почтовом отделении. С августа это приложение предлагает с помощью мобильного телефона и переадресацию почтовых отправлений в место получения, наиболее удобное для клиента.

Наряду с модернизацией и дигитализацией услуг развитие Latvijas pasts предусматривает внедрение устойчивых решений в повседневной работе, что делает компанию не только более эффективной, но и более экологически чистой.

Предприятие готовится по возможности максимально отказаться от распечаток документов и в перспективе приобрести экологически чистые транспортные средства - грузовые автобусы, работающие на газе, скутеры с электродвигателями и т.д. В свою очередь персонализация услуг позволит расширить объем функций, возлагаемых на почтальона, особенно в регионах, где почтальон все больше становится поставщиком почтовых услуг, который приходит по месту жительства клиента и обеспечивает необходимые почтовые услуги.