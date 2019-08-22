В США пятилетний мальчик случайно принес в детский сад кокаин

Во вторник, 20 августа, воспитательница заметила, что ребенок держит в реках пакетик с белым порошком. Она позвала начальника, который нашел у ребенка еще один пакетик с порошкообразным кокаином и два пакетика с креком.

Ребенок о наркотиках ничего не знал. Полиция обыскала дом мальчика и нашла в нем марихуану и кокаин. Стражи порядка считают, что взрослые пытались в одежде ребенка наркотики спрятать.

"Теория такова, что они их прятали в детской одежде, посчитав, что если полиция приедет обыскивать дом, то детская одежда будет последним, что она проверит", - рассказал представитель полиции.

23-летняя женщина и 51-летний мужчина были задержаны по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетним, хранении наркотиков с целью распространения и хранении принадлежностей для употребления наркотиков. Полиция считает, что задержанные были партнерами.