ReRe buve1 предложило VNĪ заключить мировое соглашение

Председатель правления ReRe Group Гунтис Аболиньш-Аболтиньш во время встречи с представителями VNĪ подал им предложение, которое предусматривает, что строители возьмут на себя часть дополнительных затрат, возникших во время строительства. Также ReRe buve1 обязуется само разработать проекты недостающих строительных конструкций и согласовать их с архитектурным бюро Зайги Гайле. Кроме того, строители на свои средства устранят ущерб, нанесенный соседним домам во время вбивания свай.

"Мы готовы сами взять на себя значительную часть дополнительных расходов, но есть позиции, которые должен взять на себя заказчик - VNĪ. Мы также готовы продолжить сотрудничество с бюро Зайги Гайле, возобновить работы и закончить их до 31 марта 2022 года", - сказал Аболиньш-Аболтиньш.

Председатель правления VNĪ Андрис Варна обратил внимание на то, что по-прежнему остается в силе удорожание на 1,6 млн евро, которое нужно покрывать из государственного бюджета.

По его словам, VNĪ пока не уверено, соответствует ли предложение строительной компании закону о публичных закупках, потому что значительно изменены сроки и сумма договора. Поэтому требуются заключения Бюро по надзору за закупками и Госконтроля. Остаются также сомнения в соблюдении принципов частной конкуренции и в разумности использования публичных средств, сказал Варна.

По его мнению, пока нет ответов на многие вопросы, и 3 сентября как срок возобновления работ не представляется реальным.

Представитель бюро Зайги Гайле Марис Гайлис сказал, что у бюро есть договорные отношения с VNĪ, и оно будет следовать позиции VNĪ. Тем не менее он считает, что дешевле и быстрее было бы прийти к соглашению и возобновить реконструкцию Нового Рижского театра.

Строители и VNĪ договорились продолжать переговоры.

Как сообщалось, VNĪ заявило о расторжении договора с ReRe buve 1, потому что в работе компании выявлен ряд существенных нарушений, в том числе ненадлежащее качество работ, недостаточное изучение документации проекта, несоблюдение сроков и правил безопасности труда.