СМИ: Первым соперником Усика в супертяжёлом весе станет россиянин

Ранее сообщалось, что соперником Усика станет супертяжеловес Карлос Такам из Франции, но по данным BoxingScene сторонам не удалось договориться об условиях поединка.

Новым соперником Усика станет 33-летний россиянин Андрей Федосов, который за время профессиональной карьеры одержал 31 победу (25 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Последнее поражение датируется апрелем 2013 года, когда он проиграл Брайанту Дженнингсу.

Бой Усика и Федосова состоится 12 октября в Чикаго. Отметим, что в 2019 году украинец на ринг ещё не выходил.

Напомним, что Александр Усик перешёл в супертяжёлый вес после того, как в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.