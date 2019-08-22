Рвал цветы и складывал в рюкзак: в Даугавпилсе за повреждение насаждений задержан мужчина

В 21:11 21 августа 2019 года сотрудники полицейского поста видеонаблюдения зафиксировали лицо, которое в микрорайоне Новостройка повредило городские зеленые насаждения - мужчина срывал посаженные цветы и складывал их в свой рюкзак, сообщает муниципальная полиция Даугавпилса.