Чт, 22.08.2019
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Рвал цветы и складывал в рюкзак: в Даугавпилсе за повреждение насаждений задержан мужчина

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В 21:11 21 августа 2019 года сотрудники полицейского поста видеонаблюдения зафиксировали лицо, которое в микрорайоне Новостройка повредило городские зеленые насаждения - мужчина срывал посаженные цветы и складывал их в свой рюкзак, сообщает муниципальная полиция Даугавпилса.

На место происшествия незамедлительно отправился ближайший мобильный патруль муниципальной полиции, который виновника задержал. На месте был составлен протокол административного нарушения за повреждения муниципальных насаждений.

Отметим, что за такое нарушение грозит предупреждение или штраф до 43 евро.

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