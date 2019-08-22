В Риге пойманы воры, обокравшие в общей сложности 25 квартир

Согласно информации, имеющейся в распоряжении полиции, из квартир в нескольких микрорайонах Риги один из воров совершил 11 краж, а второй - 14. Гжибовска пояснила, что задержанные мужчины работали по отдельности, однако у них был схожий преступный "почерк".

Госполиция сообщает, что в связи с происшествием против данных лиц начаты уголовные процессы, а полиция смогла вернуть часть краденых вещей.

Гжиибовска отметила, что в период с февраля по июнь этого года в Кенгарагсе, Плявниеках, Пувциемсе, Ильгюциемсе и на Тейке произошла серия квартирных краж. Воры попадали в квартиры через окна первого этажа.

Преступления происходили днем, пока хозяев не было дома, а также ночью, когда они спали. Расследовав преступления и проанализировав информацию жителей, сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления в июне этого года задержали по горячим следам мужчину 1988 года. Во время расследования полицейские выяснили, что он, возможно, связан как минимум с 14 эпизодами квартирных краж.

В свою очередь в июле был задержан вор, который действовал схоже, главным образом, попадая в чужую квартиру через открытые окна, отметила Гжибовска. В один из случаев хозяева заметили, что в их доме посторонний и вызвали полицию.

На месте преступления был задержан мужчина 1989 года рождения. Как сообщается, в мае, июне и июле он обокрал как минимум 11 квартир на Тейке в Пурвциемсе и Плявниеках.

Подозреваемые крали деньги, технику небольшого размера, а также драгоценности, которые позже пытались продать в ломбарде. Часть из краденного полицейским удалось вернуть, и в настоящее время ведутся работы по возвращению всего остального.

Гжибовска также добавила, что в большинстве случаев грабители попадали в дома через окна, которые хозяева не закрывали или переводили в зимний режим.

На время следствия к мужчине 1988 года рождения в качестве меры пресечения применено заключение, а к мужчине 1989 года рождения - полицейские надзор.