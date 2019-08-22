Нечто инопланетное! Украинка с самыми большими в мире глазами покоряет Сеть

Необычная внешность - главный бьюти-тренд последних лет в фэшн-индустрии. Модели с нестандартными чертами лица как никогда востребованы - с ними хотят работать самые известные бренды. К тому же за такими "инопланетными существами" с удовольствием наблюдают тысячи, а то и миллионы пользователей социальных сетей.

В последнее время они обсуждают украинскую модель и художницу Марию Оз. И нетрудно догадаться, почему. Вы только посмотрите на ее глаза!

Марию нередко упрекают в использовании ретуши на фото - мол, разве могут глаза на самом деле быть такого невероятного размера?! Впрочем, сама Интернет-звезда не реагирует на выпады хейтеров и демонстрирует, что выглядит одинаково с разных ракурсов, причем как на случайных фото, так и на профессиональных видео для различных брендов и порталов.

По словам украинки, такая экзотическая внешность досталась ей от отца, а к пластике она никогда не прибегала.