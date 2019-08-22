Нечто инопланетное! Украинка с самыми большими в мире глазами покоряет Сеть
Каждая более или менее успешная модель имеет свою "изюминку" во внешности, которая делает ее узнаваемой. Вы видели украинку Марию Оз? Пользователи Сети уже признали эту девушку обладательницей самых больших глаз в мире.
Необычная внешность - главный бьюти-тренд последних лет в фэшн-индустрии. Модели с нестандартными чертами лица как никогда востребованы - с ними хотят работать самые известные бренды. К тому же за такими "инопланетными существами" с удовольствием наблюдают тысячи, а то и миллионы пользователей социальных сетей.
В последнее время они обсуждают украинскую модель и художницу Марию Оз. И нетрудно догадаться, почему. Вы только посмотрите на ее глаза!
Марию нередко упрекают в использовании ретуши на фото - мол, разве могут глаза на самом деле быть такого невероятного размера?! Впрочем, сама Интернет-звезда не реагирует на выпады хейтеров и демонстрирует, что выглядит одинаково с разных ракурсов, причем как на случайных фото, так и на профессиональных видео для различных брендов и порталов.
По словам украинки, такая экзотическая внешность досталась ей от отца, а к пластике она никогда не прибегала.
Сейчас за страницей Оз следят более 115 тысяч человек, и эта цифра растет с каждым днем. Кстати, Мария стала известна не только благодаря своей внешности - уже несколько лет она занимается графикой и визуальным искусством и создает интересные ролики для своего блога.