Фото: 15 звезд, которые стали отцами в зрелом возрасте

Эммануил Виторган

Этот советский и российский актер доказал, что в 78 и в 79 лет можно стать отцом, а не только дедушкой. От первого и второго брака у Эммануила Гедеоновича есть дочь Ксения и сын Максим. Но в 2018 году у него родилась доченька Этель, а в августе 2019 года малютка Клара.

Олег Табаков

В 71 год знаменитый режиссер и актер стал отцом. От первого брака у него есть сын Антон (род. 1960) и дочь Александра (род. 1966). Во втором браке с актрисой Ольгой Зудиной у мастера родился сын Павел (род. 1995) и дочь Мария (род. 2006).

Аль Пачино

79-летний актер всегда скрывал свою личную жизнь, хотя у него было множество романов. Примечательно, что Аль Пачино никогда не был женат, но у него трое детей: Джулия Мария (1989) и близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз (2001).

Владимир Стеклов

У актера есть дети от предыдущих браков - дочери Агриппина (1973) и Глафира (1997), а в 70 лет четвертая супруга подарила ему и третью дочь Арину, которая родилась 2018 году.

Роберт Де Ниро

У этого 76-летнего актера шесть детей. В первом браке он удочерил дочку жены Дрену, а позже жена ему подарила сына Рафаэля. В отношениях, которые не были оформлены юридически, с моделью Туки Смит при помощи суррогатной матери появились на свет двое близнецов Джулиан Хенри и Аарон Кендрик (1995). Но в 1997 году Де Ниро женился на стюардессе, которая подарила ему двоих детей: сын Эллиот (1998) и дочь Хелен (2011).

Игорь Николаев

Популярный певец, поэт и композитор является отцом двух дочерей. Первая Юлия родилась в первом браке в 1978 году. Уже в возрасте 55 лет у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой родилась дочка Вероника.

Джордж Клуни

У актера богатый список звездных романов. Сейчас Джорджу Клуни 58 лет и женщины дот него до сих пор без ума. В 2014 году стало известно о его помолвке с юристом Амаль Аламуддин, а 2017 году Амаль родила дочь Эллу и сына Александра.

Борис Грачевский