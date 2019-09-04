Фото: 15 звезд, которые стали отцами в зрелом возрасте

Любви все возрасты покорны, а как насчет появлению детей? Стать папой, когда тебе далеко за... не испугало многих знаменитых мужчин, они не только счастливы в браке, но и наслаждаются мгновениями отцовства. Как они признаются сами, маленькие дети их самих заставлют чувствовать себя моложе.
Брюс Уиллис
Американский актер 21 марта 2009 года женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе Уиллиса на 23 года. Она родила ему двух дочерей: Мейбел Рей (р. 01.04.2012) и Эвелин Пенн (р. 05.05.2014). Младшая дочь родилась, когда актеру было 59 лет. Теперь у него 5 прекрасных дочек.
Мел Гибсон
Один из звездных отцов-рекордсменов. У актера девять детей: Ханна (1981), близнецы Эдвард и Кристиан (1983), Вилли (1986), Луи (1988), Майло (1991), Томми (2000), Люсия (2009) и Ларс Джерард (2017).
Пол Маккартни
У легендарного музыканта есть приёмная дочь Хизер Луиза Си-Маккартни, а также родные дочери Мэри Анна (1969) и Стелла Нина (1971), сын Джеймс Луис (1977) и в 2003 году родилась Беатрис Милли.
Дмитрий Дибров
От первого и второго брака у телеведущего есть сын Денис (род. 1984) и дочь лада (1989), последняя супруга родила Дмитрию трех сыновей - Александра (род. 10 февраля 2010), Фёдора (род. 6 декабря 2013) и Илью (род. 27 мая 2015).
Андрей Кончаловский
У режиссера есть сын Егор Кончаловский (род. 1966), который тоже стал кинорежиссёром (от второй жены). Дочери: Александра (род. 1970) (от третьей жены), Дарья (род. 1980) от актрисы Ирины Бразговки, а также Наталья (род. 1991) и Елена (род. 1993) (от четвёртой жены). Пятая супруга подарила ему дочку Марию (род. 1999) и сына Петра (род. 2003).
Алек Болдуин
С 1993 по 2002 год Алек был женат на одной из самых красивых актрис Голливуда - Ким Бейсингер. В 1995 году у них родилась дочь Айрленд Элис Болдуин. С 2012 года он женат на инструкторе по йоге Хилари Томас, с которой он встречался год до их свадьбы. У звездной пары четверо детей: дочь Кармен Габриела Болдуин (2013), и сыновья Рафаэль Томас Болдуин (2015), Леонардо Энджел Чарльз Болдуин (2016) и Ромео Алехандро Дэвид Болдуин (2018).
Владимир Шаинский
Автор детских песен прожил долгую и яркую жизнь до 92 лет. Он был трижды женат. Вторая жена подарила ему сына Иосифа (1972), а третья жена сына Вячеслава (1987). Когда Владимиру Яковлевичу было 66 лет у него родилась дочь Анна.
Эммануил Виторган
Этот советский и российский актер доказал, что в 78 и в 79 лет можно стать отцом, а не только дедушкой. От первого и второго брака у Эммануила Гедеоновича есть дочь Ксения и сын Максим. Но в 2018 году у него родилась доченька Этель, а в августе 2019 года малютка Клара.
Олег Табаков
В 71 год знаменитый режиссер и актер стал отцом. От первого брака у него есть сын Антон (род. 1960) и дочь Александра (род. 1966). Во втором браке с актрисой Ольгой Зудиной у мастера родился сын Павел (род. 1995) и дочь Мария (род. 2006).
Аль Пачино
79-летний актер всегда скрывал свою личную жизнь, хотя у него было множество романов. Примечательно, что Аль Пачино никогда не был женат, но у него трое детей: Джулия Мария (1989) и близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз (2001).
Владимир Стеклов
У актера есть дети от предыдущих браков - дочери Агриппина (1973) и Глафира (1997), а в 70 лет четвертая супруга подарила ему и третью дочь Арину, которая родилась 2018 году.
Роберт Де Ниро
У этого 76-летнего актера шесть детей. В первом браке он удочерил дочку жены Дрену, а позже жена ему подарила сына Рафаэля. В отношениях, которые не были оформлены юридически, с моделью Туки Смит при помощи суррогатной матери появились на свет двое близнецов Джулиан Хенри и Аарон Кендрик (1995). Но в 1997 году Де Ниро женился на стюардессе, которая подарила ему двоих детей: сын Эллиот (1998) и дочь Хелен (2011).
Игорь Николаев
Популярный певец, поэт и композитор является отцом двух дочерей. Первая Юлия родилась в первом браке в 1978 году. Уже в возрасте 55 лет у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой родилась дочка Вероника.
Джордж Клуни
У актера богатый список звездных романов. Сейчас Джорджу Клуни 58 лет и женщины дот него до сих пор без ума. В 2014 году стало известно о его помолвке с юристом Амаль Аламуддин, а 2017 году Амаль родила дочь Эллу и сына Александра.
Борис Грачевский
Создатель "Ералаша" женат трижды. От первого брака у него есть сын Максим (1972) и дочь Ксения (1979). Вторая супруга подарила ему дочь Василису. Борису Юрьевичу тогда было 63 года.