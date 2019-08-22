Объявлен конкурс на должности председателя правления и члена правления LDz

Подавать заявки на конкурс можно до 18 сентября. В подборе кандидатов LDz сотрудничает с Executive Search Baltics (Amrop).

У кандидатов в правление LDz доджно быть высшее или профессиональное образование второго уровня по инженерным наукам, управлению бизнесом или юриспруденции, по крайней мере пять лет опыта работы на руководящей должности в сфере, в которой работает LDz, или в управлении бизнесом на стратегическом уровне. Желателен также опыт работы на предприятии международного уровня.

Кандидат должен обладать навыками стратегического планирования, руководящими способностями, способностью устанавливать цели и планировать действия, принимать решения и брать за них ответственность. Также нужно иметь представление о работе LDz и предприятий с госкапиталом, принципах корпоративного управления, управлении рисками и персоналом, обладать безупречной репутацией.

Как сказал председатель совета LDz Янис Ланге, специалистов такого уровня в Латвии немного.

В конкурсную комиссию войдут Ланге, члены совета LDz Андрис Малдупс и Андрис Лиепиньш, руководитель Центра межведомственной координации Петерис Вилкс, вице-президент Балтийского института корпоративного управления Андрис Графс, гененальный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Меньгелсоне, член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня, а на правах наблюдателя - председатель правления Латвийского профсоюза железнодорожников Савелий Семенов.